Polonia majorează bugetul militar la 4,8% din PIB în 2026

Polonia va aloca 4,8% din PIB pentru cheltuieli legate de apărare anul viitor, o uşoară creştere faţă de nivelul de 4,7% din 2025, a anunţat joi ministrul finanţelor, Andrzej Domanski, la prezentarea proiectului de buget pentru 2026, potrivit AFP, care transmite cele ce urmează.

„Alocăm apărării o sumă record de 200 de miliarde de zloţi (46,9 miliarde de euro), ceea ce reprezintă peste 4,8% din PIB-ul prevăzut pentru anul viitor”, a declarat Domanski.

Ţară aflată la graniţa cu Rusia, Belarus şi Ucraina, Polonia şi-a accelerat în ultimii ani programul de modernizare a armatei, semnând contracte de miliarde de zloţi pentru achiziţii de arme din Statele Unite şi Coreea de Sud.

În paralel, Varşovia a lansat în 2024 un program de 2,3 miliarde de euro pentru întărirea frontierei sale estice, considerată flanc vulnerabil al Uniunii Europene în faţa ameninţării ruseşti, conform sursei citate.

Aliat apropiat al Ucrainei, Polonia joacă şi rolul de principal coridor logistic pentru ajutorul militar şi umanitar occidental către Kiev, autorităţile afirmând că până la 95% din acest sprijin tranzitează teritoriul polonez.