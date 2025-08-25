Polonia nu va mai finanţa accesul Ucrainei la Starlink după veto-ul preşedintelui Nawrocki

Polonia nu va mai putea plăti, începând cu 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi Starlink, după ce noul preşedinte conservator Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege privind prelungirea finanţării, transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

„Legea, faţă de care preşedintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistenţă, adică finanţarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanţare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.

Starlink, reţeaua de sateliţi a miliardarului american Elon Musk, a fost crucială pentru Ucraina în menţinerea comunicaţiilor şi a internetului după ce Rusia a distrus infrastructura naţională de telecomunicaţii la începutul invaziei din 2022. Armata ucraineană se bazează pe terminalele SpaceX pentru comunicaţiile de pe câmpul de luptă şi pentru coordonarea operaţiunilor cu drone, acestea fiind rezistente la bruiaj şi spionaj electronic, conform sursei citate.

Până în aprilie 2025, Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink, furnizate iniţial de SpaceX şi ulterior prin donaţii finanţate de Polonia, SUA şi Germania.