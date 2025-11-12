Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Premierul Ilie Bolojan: România susţine extinderea UE şi modernizarea industriei naţionale de apărare

A.B.
Politică / 12 noiembrie, 18:26

Premierul Ilie Bolojan: România susţine extinderea UE şi modernizarea industriei naţionale de apărare

Premierul Ilie Bolojan a participat, miercuri, la reuniunea şefilor de misiune ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Comisiei Europene, organizată sub egida Preşedinţiei daneze a Consiliului UE, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Şeful Executivului a felicitat Danemarca pentru modul în care gestionează priorităţile europene din actualul mandat, în special în domeniile securităţii şi apărării şi al dezvoltării economice şi competitivităţii.

În intervenţia sa, Ilie Bolojan a prezentat principalele direcţii ale Guvernului: stabilizarea fiscală şi relansarea investiţiilor, consolidarea securităţii naţionale şi susţinerea extinderii Uniunii Europene. În plan economic, premierul a subliniat că prioritatea imediată este reducerea deficitului bugetar şi implementarea PNRR revizuit, care va finanţa proiecte în infrastructură, sănătate, digitalizare, energie verde şi modernizarea administraţiei.

Pe zona de securitate, Bolojan a precizat că România îşi propune modernizarea dotării armatei şi revitalizarea industriei de apărare, valorificând inclusiv fondurile din programul european SAFE. Acesta a subliniat şi importanţa regiunii Mării Negre, apreciind adoptarea Strategiei UE pentru Marea Neagră drept un semnal politic esenţial în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

„România va continua să susţină Ucraina, inclusiv eforturile care să ducă la o pace de durată şi justă”, a declarat premierul.

Referindu-se la Pachetul de Extindere 2025, Ilie Bolojan a reiterat sprijinul României pentru deschiderea rapidă a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova şi Ucrainei.

În privinţa agendei economice europene, Guvernul susţine simplificarea legislaţiei, interconectarea energetică între statele membre şi măsuri flexibile pentru decarbonizare, care să nu afecteze competitivitatea companiilor sau nivelul de trai al cetăţenilor.

În încheiere, premierul a mulţumit statelor membre pentru sprijinul acordat României în procesul de aderare la OCDE, obiectiv vizat pentru anul 2026.

