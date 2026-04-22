Premierul pakistanez Shehbaz Sharif se declară mulţumit de prelungirea armistiţiului anunţată de Trump

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, al cărui guvern acţionează ca mediator în conflictul dintre Statele Unite şi Iran, a salutat miercuri prelungirea armistiţiului anunţată de preşedintele american Donald Trump, transmite AFP.

„Îi mulţumesc sincer preşedintelui Trump pentru că a acceptat cu amabilitate cererea noastră de a prelungi armistiţiul pentru a permite continuarea eforturilor diplomatice în curs”, a scris Sharif pe X, a relatat agenţia.

Sharif a precizat că vorbeşte şi în numele şefului de stat‑major, mareşalul Asim Munir, şi a subliniat angajamentul Pakistanului de a continua medierea pentru o soluţionare negociată, potrivit relatării AFP.

Anunţul preşedintelui Trump privind o prelungire pe termen nelimitat a armistiţiului, iniţial stabilit să expire miercuri seara, a fost menţionat de aceeaşi sursă ca un gest menit să ofere mai mult timp diplomaţiei.

O rundă de discuţii programată la Islamabad la începutul săptămânii a fost, de asemenea, amânată pe termen nelimitat, a notat publicaţia.

„Sper sincer că ambele părţi vor continua să respecte armistiţiul şi vor ajunge să încheie un «acord de pace» cuprinzător în timpul celei de‑a doua runde de negocieri programate la Islamabad, pentru a pune capăt definitiv conflictului”, a adăugat Sharif, transmite AFP.