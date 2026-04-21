Presa străină: Preţul petrolului scade

Preţurile petrolului au scăzut marţi, anulând creşterile înregistrate în şedinţa anterioară, pe fondul aşteptărilor că negocierile de pace dintre SUA şi Iran vor avea loc săptămâna aceasta şi vor permite o creştere a ofertei din partea regiunii producătoare cheie din Orientul Mijlociu, relatează France24.

Contractele futures pe Brent au scăzut cu 95 de cenţi, sau 1%, ajungând la 94,53 dolari, la ora 00:03 GMT, potrivit France24.

Contractele futures pe ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) pentru luna mai au scăzut cu 1,54 dolari, sau 1,72%, la 88,07 dolari, conform France24.

Contractul pentru luna mai expiră marţi, iar contractul mai activ pentru luna iunie a scăzut cu 1,09 dolari, sau 1,3%, la 86,37 dolari, informează France24.