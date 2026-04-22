Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Presa străină: Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei avertizează că siguranţa ruşilor din Transnistria este ameninţată

I.O.
Internaţional / 22 aprilie, 09:38

Sursa foto: Wikipedia.org

Serghei Şoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat marţi, într‑un interviu pentru cotidianul Komsomolskaia Pravda, că siguranţa cetăţenilor ruşi din regiunea separatistă Transnistria a Moldovei este în prezent pusă în pericol şi că Moscova va lua toate măsurile necesare pentru a îi proteja.

Şoigu a spus pentru publicaţie că Rusia este pregătită să folosească „orice mijloace” pentru a‑şi apăra concetăţenii din fâşia de pământ de la graniţa cu Ucraina, subliniind că nu trebuie exclus niciun scenariu.

El a amintit că în Transnistria locuiesc peste 220.000 de cetăţeni ruşi şi a acuzat Kievul şi Chişinăul de acţiuni „prost gândite şi iresponsabile” care ar pune în pericol interesele şi securitatea acestora, potrivit relatării din ziar.

În interviu, oficialul rus a afirmat că, dacă va fi necesar, Rusia „va lua toate măsurile necesare şi va folosi toate metodele disponibile pentru a îi proteja în temeiul Constituţiei”, dar a adăugat că speră ca situaţia „să nu evolueze conform celui mai negativ scenariu”.

Şoigu a mai menţionat pentru Komsomolskaia Pravda că negocierile recente dintre delegaţiile din Moldova şi Transnistria nu au înregistrat progrese, iar tensiunile au crescut după decizia Chişinăului de a interzice intrarea comandanţilor unui contingent de 1.500 de „forţe de menţinere a păcii” ruse.

El a acuzat totodată autorităţile moldovene că blochează discuţiile pentru o soluţionare şi împiedică locuitorii regiunii să participe la anumite procese electorale, observaţii făcute în dialogul cu ziarul rus.

În pofida tonului ferm, Şoigu a recunoscut în aceeaşi convorbire că un acord pentru rezolvarea problemei separatiste nu este exclus şi că „nimic nu este imposibil” dacă există bunăvoinţă şi condiţii favorabile.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 22.04.2026, 10:29)

    așa începe !

    cu acuze !

    și se termină cu ocupare teritorială ! 

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb