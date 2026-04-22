Presa străină: Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei avertizează că siguranţa ruşilor din Transnistria este ameninţată

Serghei Şoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat marţi, într‑un interviu pentru cotidianul Komsomolskaia Pravda, că siguranţa cetăţenilor ruşi din regiunea separatistă Transnistria a Moldovei este în prezent pusă în pericol şi că Moscova va lua toate măsurile necesare pentru a îi proteja.

Şoigu a spus pentru publicaţie că Rusia este pregătită să folosească „orice mijloace” pentru a‑şi apăra concetăţenii din fâşia de pământ de la graniţa cu Ucraina, subliniind că nu trebuie exclus niciun scenariu.

El a amintit că în Transnistria locuiesc peste 220.000 de cetăţeni ruşi şi a acuzat Kievul şi Chişinăul de acţiuni „prost gândite şi iresponsabile” care ar pune în pericol interesele şi securitatea acestora, potrivit relatării din ziar.

În interviu, oficialul rus a afirmat că, dacă va fi necesar, Rusia „va lua toate măsurile necesare şi va folosi toate metodele disponibile pentru a îi proteja în temeiul Constituţiei”, dar a adăugat că speră ca situaţia „să nu evolueze conform celui mai negativ scenariu”.

Şoigu a mai menţionat pentru Komsomolskaia Pravda că negocierile recente dintre delegaţiile din Moldova şi Transnistria nu au înregistrat progrese, iar tensiunile au crescut după decizia Chişinăului de a interzice intrarea comandanţilor unui contingent de 1.500 de „forţe de menţinere a păcii” ruse.

El a acuzat totodată autorităţile moldovene că blochează discuţiile pentru o soluţionare şi împiedică locuitorii regiunii să participe la anumite procese electorale, observaţii făcute în dialogul cu ziarul rus.

În pofida tonului ferm, Şoigu a recunoscut în aceeaşi convorbire că un acord pentru rezolvarea problemei separatiste nu este exclus şi că „nimic nu este imposibil” dacă există bunăvoinţă şi condiţii favorabile.