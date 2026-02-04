Preşedinta CIO, semnal că Rusia ar putea participa la Jocurile Olimpice din 2028

Preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, a dat cel mai clar semnal de până acum că Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice, la ediţia din 2028 de la Los Angeles, relatează The Guardian.

La o zi după ce preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că doreşte reintegrarea Rusiei în fotbalul internaţional, Coventry a folosit discursul său de deschidere la cel de-al 145-lea congres al CIO de la Milano pentru a susţine că tuturor sportivilor ar trebui să li se permită să concureze în sport, indiferent de politica guvernului lor.

Comentariile sale vor provoca probabil tensiuni cu Ucraina, după ce ministrul sportului, Matvii Bidnyi, l-a calificat pe Infantino drept „iresponsabil” şi „infantil” pentru că a încercat să facă o distincţie între sport şi politică înainte ca preşedintele CIO să se aventureze pe acelaşi teritoriu.

Fără a face referire directă la Rusia, Coventry a spus: „Pe parcursul campaniei şi în multe dintre conversaţiile noastre de atunci, am auzit acelaşi mesaj de la mulţi dintre voi. Concentraţi-vă pe esenţial. Suntem o organizaţie sportivă. Înţelegem politica şi ştim că nu funcţionăm într-un vid. Dar jocul nostru este sportul. Asta înseamnă să menţinem sportul un teren neutru. Un loc în care fiecare sportiv poate concura liber, fără a fi împiedicat de politica sau diviziunile guvernelor lor.

Într-o lume din ce în ce mai divizată, acest principiu contează mai mult ca niciodată. Este ceea ce permite Jocurilor Olimpice să rămână un loc de inspiraţie unde sportivii din întreaga lume se pot reuni şi pot arăta ce este mai bun în umanitatea noastră.”

Opinia generală la Milano a fost că şefa CIO se referea la excluderea Rusiei de când a declanşat războiul împotriva Ucrainei în 2022. Comentariile sale au fost rapid salutate şi de membrul rus al CIO, Shamil Tarpischev, care a confirmat că relaţiile cu CIO s-au îmbunătăţit semnificativ.

„În discursul său, ea a subliniat că componenta politică nu ar trebui să joace un rol”, a declarat el pentru mass-media germană. „Pentru că sportul este inspiraţie şi viitor. Până acum, totul decurge fără probleme şi onorabil. Dar mai avem multe discuţii de purtat.”

Tarpischev a mai spus că salută comentariile lui Infantino. „Am stat lângă el la concertul de ieri. El este foarte optimist în privinţa eforturilor noastre în ceea ce priveşte participarea. Comunicăm tot timpul.”

Rusia a fost suspendată de FIFA şi UEFA de la invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Echipele sale au voie să joace meciuri amicale, dar nu pot participa la competiţii precum Cupa Mondială masculină sau feminină, Campionatul European sau echivalentele pentru juniori. Infantino şi-a exprimat în mod constant speranţa de a le vedea revenind şi, într-un interviu acordat luni Sky News, a spus că interdicţia „nu a dus la nimic” şi ar trebui reevaluată, cel puţin în ceea ce priveşte echipele de juniori.

Bidnyi a răspuns însă cu asprime lui Infantino, subliniind efectele reale ale agresiunii Rusiei asupra fotbaliştilor şi altor sportivi. „Cuvintele lui Gianni Infantino sună iresponsabil, ca să nu spun infantil”, a spus el.

„Ele detaşează fotbalul de realitatea în care copiii sunt ucişi. Permiteţi-mi să vă reamintesc că, de la începutul agresiunii ruseşti pe scară largă, peste 650 de sportivi şi antrenori ucraineni au fost ucişi de ruşi. Printre ei se aflau 100 de fotbalişti.”

Bidnyi a continuat să dea exemple de tineri jucători ucişi de lovituri de rachete şi bombardamente, înainte de a îndemna autorităţile fotbalistice să nu permită revenirea Rusiei. „Războiul este o crimă, nu politică”, a spus el. „Rusia este cea care politizează sportul şi îl foloseşte pentru a justifica agresiunea. Împărtăşesc poziţia Asociaţiei Ucrainene de Fotbal, care avertizează, de asemenea, împotriva revenirii Rusiei în competiţiile internaţionale. Atâta timp cât ruşii continuă să ucidă ucraineni şi să politizeze sportul, steagul şi simbolurile lor naţionale nu au loc printre oamenii care respectă valori precum justiţia, integritatea şi fair-play-ul.”

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a mers mai departe în condamnarea lui Infantino şi a legat comentariile acestuia de un scandal olimpic din trecut. „679 de fete şi băieţi ucraineni nu vor mai putea juca fotbal niciodată - Rusia i-a ucis”, a scris el pe X. „Şi continuă să ucidă şi mai mulţi, în timp ce degeneraţii morali sugerează ridicarea interdicţiilor, în ciuda eşecului Rusiei de a pune capăt războiului. Generaţiile viitoare vor considera acest lucru o ruşine care aminteşte de Jocurile Olimpice din 1936.”

În decembrie, CIO a sfătuit organismele de conducere ale sportului să permită tinerilor sportivi ruşi să concureze din nou la evenimente internaţionale, sub propriul steag şi imn naţional. La scurt timp după aceea, FIFA a anunţat planurile pentru un nou festival pentru sub 15 ani, deschis tuturor celor 211 asociaţii membre, care va avea loc pentru băieţi în acest an şi pentru fete în 2027.

La Milano Cortina vor concura 13 sportivi ruşi neutri şi şapte din Belarus. Este o fracţiune din numărul de 200 de ruşi care au concurat la Beijing acum patru ani, câştigând 32 de medalii sub steagul „Comitetului Olimpic Rus”, impus în urma scandalului de dopaj sponsorizat de stat.