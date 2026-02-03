Preşedintele Braziliei trimite Congresului acordul Mercosur-UE pentru a începe procesul de ratificare

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni acordul comercial Mercosur-Uniunea Europeană (UE) către Congresul Naţional, pentru a demara procesul de ratificare, informează Agerpres.

Depunerea tratatului a coincis cu prima zi a sesiunilor legislative din 2026, într-un demers prin care guvernul brazilian vizează accelerarea ratificării, blocată momentan de justiţia europeană, precizează Agerpres.

Într-un mesaj scris adresat legislatorilor, Lula a afirmat că Congresul „nu va precupeţi niciun efort” pentru a transpune la nivel intern acordul „cât mai curând posibil”, subliniind importanţa sprijinului parlamentar pentru intrarea sa în vigoare, relatează Agerpres.

Potrivit preşedintelui brazilian, acordul Mercosur-UE deschide „un nou ciclu de oportunităţi” pentru companiile braziliene, prin consolidarea competitivităţii ţării, extinderea exporturilor şi atragerea de investiţii durabile, transmite Agerpres.

Şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Hugo Motta, a abordat acordul în cadrul unei sesiuni comune a ambelor camere legislative, promiţând o adoptare rapidă. Motta a anunţat că subiectul va fi dezbătut până săptămâna viitoare în Comisia Permanentă Mixtă a Mercosur şi va fi votat în plenul Camerei inferioare „în săptămâna de după Carnaval”, adică în ultima săptămână a lunii februarie, înainte de a fi transmis Senatului, notează Agerpres.

Acordul a fost semnat pe 17 ianuarie la Asuncion şi, pentru a intra în vigoare, trebuie ratificat de cel puţin o ţară din Mercosur şi de Uniunea Europeană, unde tratatul este contestat în instanţă, arată Agerpres.

Parlamentul European nu poate ratifica acordul până când Curtea de Justiţie a UE nu se va pronunţa asupra conformităţii acestuia cu tratatele UE, un proces care ar putea dura până la doi ani. Totuşi, Comisia Europeană ar putea decide implementarea provizorie a acordului fără a aştepta votul legislativului european, dar această decizie încă nu a fost clarificată, transmite Agerpres.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a îndemnat executivul european să pună în aplicare acordul odată ce acesta va fi ratificat de unul dintre partenerii Mercosur, precizând că cele 27 de state membre şi-au dat deja aprobarea pactului, relatează Agerpres.