Preşedintele Nicuşor Dan participă la Summitul Flancului Estic de la Gdansk A.M.

Macroeconomie / 24 iunie, 17:50 LinkedIn Whatsapp

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), care se va desfăşura la Gdansk, în Polonia, pe data de 25 iunie 2026, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial Preşedintele României.

Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între statele membre UE aflate în imediata vecinătate a Federaţiei Ruse, în vederea implementării Planului Readiness 2030 şi a instrumentelor destinate sporirii capacităţii de apărare a Uniunii, conform sursei citate.

Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la eveniment vor mai lua parte preşedintele Lituaniei, precum şi prim-miniştrii Suediei, Finlandei, Estoniei şi Letoniei. Primul eveniment sub această formulă a avut loc în Finlanda, la finalul anului trecut, se arată în comunicat.

În cadrul discuţiilor, şeful statului român va prezenta eforturile naţionale pentru întărirea capabilităţilor de apărare şi descurajare, inclusiv prin participarea ţării la programul SAFE şi la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, preşedintele va informa liderii europeni cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră şi includerea unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch pentru conştientizarea situaţiei în domeniul maritim, potrivit comunicatului de presă.

Preşedintele Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, pentru a asigura resurse sporite dedicate apărării şi infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use), esenţială pentru mobilitatea militară. În perspectiva Summitului NATO de la Ankara, statele participante de pe Flancul Estic vor pleda pentru o complementaritate eficientă între eforturile Uniunii Europene şi cele ale NATO, se arată în comunicat.