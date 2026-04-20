Preşedinţia Libanului: „Negocierile cu Israelul vizează încetarea ostilităţilor şi retragerea trupelor din sudul Libanului”

Negocierile cu Israelul privind situaţia de securitate din sudul Libanului vor fi gestionate de statul libanez printr-o delegaţie condusă de ambasadorul Simon Karam, fără participarea altor reprezentanţi din partea Libanului, potrivit unei postări publicate pe platforma X de Preşedinţia Republicii Libaneze.

Potrivit aceleiaşi surse, obiectivul negocierilor cu Israelul este „oprirea acţiunilor ostile, încetarea ocupaţiei israeliene în zonele din sud şi desfăşurarea armatei până la frontierele sudice recunoscute internaţional”.

În mesaj se menţionează că, în cadrul unei convorbiri telefonice între preşedintele Libanului, Joseph Aoun, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul american ar fi exprimat „înţelegere deplină şi disponibilitate” faţă de solicitările Libanului şi ar fi solicitat Israelului încetarea focului şi pregătirea lansării unui proces de negocieri, potrivit postării oficiale

De asemenea, se arată că scopul negocierilor este „încheierea situaţiei anormale” şi restabilirea autorităţii şi suveranităţii statului libanez asupra întregului teritoriu, în special în sud, fiind menţionate contacte continue pentru menţinerea armistiţiului şi iniţierea negocierilor, care ar urma să beneficieze de un sprijin naţional larg, potrivit aceleiaşi surse.

Conform mesajului postat pe X, aceste negocieri sunt distincte de alte procese şi reflectă o alegere strategică între continuarea războiului, cu implicaţii umanitare, sociale, economice şi de suveranitate, şi opţiunea negocierii pentru a pune capăt conflictului şi a obţine o stabilitate durabilă.

„Am ales negocierea şi sunt plin de speranţă că vom reuşi să salvăm Libanul”, subliniază preşedintele libanez în mesajul publicat pe platforma X.