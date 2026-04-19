Prezenţa la vot în Bulgaria a ajuns la 17,7% la ora prânzului

Prezenţa la vot în alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria a ajuns la 17,7% la ora 12:00, potrivit datelor provizorii ale numărătorii paralele realizate de agenţia sociologică Trend şi prezentate de postul NOVA, informează news.ro.

Nivelul este mai ridicat decât la scrutinul parlamentar din toamna anului 2024, când la aceeaşi oră participarea era de aproximativ 14%, ceea ce sugerează o mobilizare mai puternică a alegătorilor în prima parte a zilei şi posibilitatea unei prezenţe finale mai mari.

Secţiile de votare din întreaga ţară s-au deschis la ora 7:00, iar potrivit Comisiei Electorale Centrale aproximativ 6.575.151 de cetăţeni au drept de vot. Alegătorii pot vota fie cu buletin de vot pe hârtie, fie folosind maşinile de vot.

Scrutinul urmează să se încheie la ora 20:00, însă votarea poate fi prelungită până la ora 21:00 în secţiile unde există încă alegători la coadă.

În contextul desfăşurării alegerilor, liderul formaţiunii Progressive Bulgaria, Rumen Radev, a făcut apel la o participare masivă la vot, atât din partea cetăţenilor din ţară, cât şi a celor din diaspora.

”Fiecare cetăţean bulgar, toţi compatrioţii noştri din străinătate, să iasă la vot. Aceasta este singura cale de a îneca voturile cumpărate într-o mare de voturi libere şi de a ne lua ţara înapoi”, a declarat Radev după ce şi-a exprimat votul.

El a spus că Bulgaria are ”o şansă istorică” de a rupe definitiv cu ceea ce a numit ”modelul oligarhic Peevski-Borissov”, afirmând că momentul actual ar putea aduce o schimbare majoră a sistemului politic.

Radev a votat folosind o maşină de vot, iar procesul electoral s-a desfăşurat până la prânz fără incidente majore în majoritatea secţiilor de votare, unde autorităţile au raportat o creştere graduală a participării alegătorilor pe parcursul dimineţii.

Rumen Radev este considerat unul dintre principalii favoriţi ai scrutinului, sondajele de opinie indicând că formaţiunea sa ar putea obţine cel mai mare număr de voturi, deşi nu este sigur dacă va avea o majoritate suficientă pentru a guverna singură.