Producţia industrială a scăzut cu 2% în primul semestru din 2025

Producţia industrială a scăzut cu 2,9% în iunie 2025 faţă de mai, pe seria brută, şi cu 1% pe seria ajustată sezonier, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu iunie 2024, producţia industrială a fost mai mare cu 2% pe seria brută, dar mai mică cu 0,8% pe seria ajustată. Creşterea anuală pe seria brută a fost susţinută de industria prelucrătoare (+2,2%), producţia şi furnizarea de energie (+1,1%) şi industria extractivă (+0,6%).

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025, producţia industrială a scăzut cu 2% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe seria brută, şi cu 1,2% pe seria ajustată, declinul fiind determinat de industria prelucrătoare (-2,4%) şi extractivă (-1,1%), în timp ce producţia şi furnizarea de energie a crescut cu 0,6%.