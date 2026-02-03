Prognoza meteo (03.02. - 04.02.2026)

Prognoza pentru România

Valorile termice vor creşte în majoritatea zonelor, însă în regiunile extracarpatice vremea se va menţine deosebit de rece, iar dimineaţa va fi geroasă în Moldova, Oltenia, estul şi sud-estul Transilvaniei şi local în Muntenia şi Dobrogea. Cerul va avea înnorări temporare şi vor fi precipitaţii slabe, mai ales ninsori local la munte şi în nord-vestul Moldovei, mixte în Maramureş şi în Transilvania şi predominant sub formă de ploaie în Banat şi Crişana. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificări în Banat, iar noaptea şi în zona montană înaltă şi pe arii restrânse în Moldova (viteze în general de 40...60 km/h, iar în Munţii Banatului şi în vestul Carpaţilor Meridionali, de peste 80...90 km/h). Temperaturile maxime se vor situa între -9 grade în nordul Moldovei şi 8 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 şi 5 grade. Mai ales dimineaţa pe alocuri va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură.

Prognoza pentru Bucureşti

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.