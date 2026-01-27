Prognoza meteo (27.01. - 28.01.2026)

Prognoza pentru România

Valorile de temperatură, în scădere în majoritatea regiunilor, se vor situa în continuare peste cele specifice perioadei. Aria ploilor se va restrânge treptat, astfel încât acestea se vor semnala ziua în sud, centru şi est şi pe arii restrânse în rest, iar noaptea doar pe alocuri în jumătatea estică a teritoriului. Izolat cantităţile vor fi însemnate. În zona montană vor fi precipitaţii mixte, iar pe creste mai ales ninsori şi se va mai depune strat de zăpadă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 şi 12 grade, iar cele minime între -7 şi 4 grade. Îndeosebi noaptea, local se va forma ceaţă şi izolat vor fi condiţii de polei.

Prognoza pentru Bucureşti

Temperaturile vor scădea faţă de ziua precedentă, însă se vor menţine peste cele obişnuite perioadei. Cerul va avea înnorări şi temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad.