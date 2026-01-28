Prognoza meteo (28.01. - 29.01.2026)

Prognoza pentru România

Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele specifice datei în majoritatea zonelor, dar mai ales în vestul şi sudul ţării. Cerul va fi temporar noros, iar îndeosebi din orele serii, dar mai ales noaptea va ploua în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia şi izolat în Moldova. La munte, dar cu o probabilitate ridicată şi în zona submontantă, precipitaţiile vor fi mixte, iar la altitudini mari va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană, mai ales înaltă (rafale de 60...70 km/h), dar local şi în Banat şi pe litoral (viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -5 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 7 grade pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă.

Prognoza pentru Bucureşti

Temperatura aerului va avea valori mai mari decât mediile multianuale ale perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea când probabilitatea de ploaie slabă va fi ridicată. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 9...11 grade, iar cea minimă de 0...2 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.