Proiect de OUG: Prosumatorii vor putea partaja surplusul cu alţi consumatori

G.M.
Ziarul BURSA #Politică / 19 ianuarie

Proiect de OUG: Prosumatorii vor putea partaja surplusul cu alţi consumatori

Prosumatorii vor putea împărţi surplusul de electricitate produs din surse regenerabile cu alţi consumatori, gratuit sau contra cost, pe baza unor acorduri directe, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere public de Ministerul Energiei la finalul săptămânii trecute. Proiectul de act normativ vizează modificarea legii energiei electrice şi a gazelor naturale şi introduce această a treia opţiune pentru clienţii activi, alături de autoconsum şi injectarea energiei în reţea, schimbând fundamental regulile jocului pe piaţa de energie.

Concret, viitorul cadru legal ar permite ca, într-un bloc de locuinţe, într-un ansamblu rezidenţial sau într-o comunitate locală, o gospodărie dotată cu panouri fotovoltaice să furnizeze energie unei alte gospodării care nu dispune de astfel de instalaţii. Energia ar putea fi transferată fie cu titlu gratuit, fie contra cost, în funcţie de înţelegerea dintre părţi, fără a mai fi obligatorie vânzarea exclusivă a surplusului către furnizor sau injectarea acestuia în reţea. Ministerul Energiei subliniază că proiectul stabileşte cadrul legal general pentru partajarea energiei, urmând ca aspectele tehnice privind măsurarea, decontarea şi implicarea operatorilor de distribuţie să fie reglementate ulterior de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.

Tot în logica facilitării accesului la producţia de energie din surse regenerabile, proiectul introduce conceptul de acord flexibil de racordare, destinat zonelor în care reţelele electrice au capacitate limitată. Mecanismul ar urma să permită racordarea mai rapidă a noilor capacităţi de producţie, în special fotovoltaice, cu acceptarea unor condiţii de limitare şi control al energiei evacuate în reţea, o soluţie gândită pentru a debloca investiţiile într-un sistem aflat deja sub presiune.

Partajarea energiei este doar una dintre schimbările majore propuse prin proiectul de ordonanţă de urgenţă aflat în consultare publică, document pe care Ministerul Energiei îl justifică prin necesitatea transpunerii unei directive europene adoptate în 2024, care modifică regulile de funcţionare ale pieţei energiei electrice la nivelul Uniunii Europene. În nota de fundamentare, autorităţile arată că legislaţia actuală nu mai reflectă realităţile pieţei, după criza energetică din ultimii ani, caracterizată de creşteri accentuate de preţ şi volatilitate ridicată, iar România se află deja într-o procedură de infringement pentru netranspunerea la timp a directivei, ceea ce face adoptarea ordonanţei o măsură urgentă pentru evitarea sancţiunilor europene.

Proiectul aduce şi clarificări esenţiale în relaţia contractuală dintre furnizori şi consumatori, introducând explicit în Legea 123/2012 noţiunea de contract de furnizare a energiei electrice pe durată determinată şi cu preţuri fixe. Potrivit definiţiei propuse, preţul energiei şi clauzele contractuale rămân neschimbate pe toată durata contractului, însă factura finală poate fi influenţată de elemente care nu sunt stabilite de furnizor, precum taxele, impozitele sau tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, aceste componente nefiind considerate parte a preţului fix.

În acelaşi timp, obligaţiile de informare ale furnizorilor sunt întărite, aceştia fiind obligaţi să explice clar consumatorilor, înainte de semnarea sau prelungirea contractelor, dacă preţul este fix, variabil sau dinamic şi cum este format preţul final facturat, într-un efort declarat de creştere a transparenţei şi de reducere a practicilor comerciale neclare.

Proiectul de act normative reglementează contractele de furnizare cu preţ dinamic, în care preţul energiei variază în funcţie de evoluţia pieţei, aceste produse fiind asociate în special cu utilizarea contoarelor inteligente. Ministerul Energiei arată că astfel de contracte pot oferi oportunităţi de reducere a costurilor pentru unii consumatori, dar implică şi riscuri semnificative, motiv pentru care furnizorii trebuie să furnizeze informaţii complete înainte de încheierea contractelor. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei va avea atribuţii extinse de monitorizare a impactului contractelor cu preţ dinamic şi va publica rapoarte periodice privind evoluţia acestora.

Dacă va fi aprobat de Guvern în forma propusă, actul normativ ar putea schimba profund modul în care energia este produsă, distribuită şi consumată în România, oferind prosumatorilor un rol central şi deschizând calea către comunităţi energetice funcţionale, într-un context european tot mai orientat spre descentralizare şi autonomie energetică.

