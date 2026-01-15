Protestatarii au pornit în marş spre Guvern

---

Într-o postare pe Facebook, George Simion a anunţat că demonstranţii se vor îndrepta spre Guvern, pe bulevardele Magheru şi Lascăr Catargiu.

„De ziua marelui Mihai Eminescu, rupt de unii în Parlamentul României, coloana noastră va merge pe bulevardul Magheru şi Lascăr Catargiu, însă o delegaţie va depune coroane la statuia lui Mihai Eminescu de la Ateneu şi se va alătura după aceea marşului. Împreună, unitate naţională!”, a declarat George Simion, de pe scena manifestaţiei din Piaţa Universităţii.

Eurodeputatul Claudiu Târziu a declarat, la rândul său, că legea Vexler este o lege antiromânească.