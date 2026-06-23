PSD acuză PNL, USR, UDMR şi AUR de cinism politic după eşecul învestirii Guvernului Veştea

Deputatul PSD Fifor Mihai a publicat, după votul din Parlament, un mesaj în care acuză partidele de opoziţie de iresponsabilitate politică şi de punerea intereselor de partid înaintea binelui României, conform paginii sale oficiale de Facebook.
Guvernul Veştea a obţinut doar 198 de voturi, sub pragul de 233 necesar pentru învestitură, potrivit aceleiaşi surse. Fifor atribuie eşecul a două forţe politice: „setea patologică de putere" a lui Ilie Bolojan şi blocul de dreapta, pe de o parte, şi „oportunismul tranzacţional al suveraniştilor", pe de alta, conform postării citate.
Deputatul PSD susţine că toţi cei 128 de parlamentari ai partidului au fost prezenţi şi au votat pentru investirea Cabinetului Veştea, în timp ce PNL, USR, UDMR şi AUR „au demonstrat fără echivoc că împărtăşesc aceeaşi agendă: puterea cu orice preţ", potrivit aceleiaşi surse. El apreciază că, în absenţa unui guvern funcţional, România riscă să fie aruncată în categoria „junk" de agenţiile de rating, din cauza ambiţiilor unor oameni care au pus interesul politic înaintea interesului naţional, conform aceluiaşi mesaj.
Fifor compară comportamentele lui Bolojan şi Simion, apreciind că primul împinge România spre „junk" din disperare de putere, iar cel de-al doilea tranzacţionează orice fără să ţină cont de interesul naţional, potrivit aceleiaşi surse. Ambii sunt descrişi ca „acelaşi aluat politic", care i-au trădat pe românii afectaţi de criză prin votul de aseară, conform postării.
PSD anunţă că aşteaptă consultările ce urmează să fie convocate de preşedintele Nicuşor Dan şi reafirmă disponibilitatea de a-şi asuma guvernarea, subliniind că fără o majoritate coagulată în jurul unei soluţii responsabile acest lucru nu a fost posibil, potrivit aceleiaşi surse.
Opinia Cititorului ( 8 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:02)
Bai pesedeilor, mai tineti minte ce fericiti erati la motiune, ce va mai dadeati coate si radeati, acuma nu mai e rasul vostru!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:06)
pt ca Vestea era o nulitate paravan pt hotie ce altceva. Nimeni nu se sinucide politic pt asta.
De ce nu s-a pus Grindeanu, 128 de voturi din 198 au venit de la PSD au mai incercat combinatii si la alegeri cu candidatul Crin Antonescu si tot nu le-a mers. Trebuia sa fie barbata Grindeanu, a dat jos pe Bolojan, fa cabinet cu AUR.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:19)
Cât cinism are individul ăsta. El acuză de iresponsabilitate politică și de punerea intereselor de partid înaintea binelui țării !
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:21)
O sa-l vedem pe Nicusor cum se duce sa-i pupe mana lui Simion Intaiul
4.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:33)
O sa-i pupe altceva dar tot va fi suspendat si demis.
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:55)
Sobolanii rosii dau lectii de morala!Ei voiau sa scoata altii castanele din foc in timp ce PSD arunca benzina.Voiau guvern 99% format din ei dar cu un premier cules de pe strada pe care sa dea vina si sa-l arunce tot acolo de unde l-au luat.Mare strateg Grindeanu,cum se fataie si se bataie asa si gandeste,in grimase.
6. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 09:45)
Asa zise acest grindenu zis si ordonanta 13 sau Nordis seful rontaitorilor. Sub 10% si la mai mic le doresc.
7. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 11:06)
hai cu psd afara din tara.