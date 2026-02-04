Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
PSD: "Programul de stimulare economică începe după 5 luni de întârziere a premierului"

O.S.
Politică / 4 februarie, 21:37

PSD: "Programul de stimulare economică începe după 5 luni de întârziere a premierului"

Reprezentanţii PSD susţin că o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul lor de stimulare a economiei fusese adoptat acum cinci luni, conform Agerpres. Ei consideră că reducerea deficitului nu trebuie făcută doar prin tăieri drastice, impuse fără dialog sau raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor rezultate din dezvoltarea economiei, consolidarea încrederii sociale şi stimularea consumului, potrivit sursei.

"Programul PSD de stimulare a economiei devine realitate după cinci luni de amânări şi indecizie din partea premierului Ilie Bolojan. Cu siguranţă, o parte din situaţia actuală ar fi putut fi evitată dacă pachetul propus de PSD ar fi fost adoptat încă de acum cinci luni. Deficitul nu trebuie redus doar prin tăieri drastice, impuse fără dialog sau raţiune, ci şi prin creşterea veniturilor, generată de dezvoltarea economiei, consolidarea încrederii sociale şi stimularea consumului”, arată Agerpres.

România va înregistra în februarie a cincea lună consecutivă de scădere a consumului, onform sursei citate.

"Este cea mai lungă perioadă de criză de la 2009-2010, deşi, spre deosebire de atunci, nici America şi nici Europa nu se află acum în criză. România continuă să fie ţara cu cea mai mare inflaţie din UE, 8,6%, mult peste următoarea clasată. Nimeni de bună credinţă nu poate contesta că ţara a pierdut bani, timp, locuri de muncă şi încredere, iar oamenii resimt aceste efecte. Nemulţumirea socială s-a generalizat pentru că premierul Bolojan nu a recunoscut că nu semnătura de partid este cea care contează, ci ideile bune trebuie susţinute, promovate şi aplicate la timp, nu ignorate sau subminate. Dacă ar fi ascultat criticile PSD, multe dintre măsurile sale excesive, arbitrare şi nocive ar fi putut fi evitate. Prin adoptarea măsurilor PSD de stimulare economică, premierul Ilie Bolojan pare să fi înţeles, în sfârşit, necesitatea protejării populaţiei şi a reducerii inflaţiei. PSD salută şi susţine, de asemenea, mecanismul anunţat de plafonare a preţului gazelor, inspirat de propunerea PSD pentru alimentele esenţiale”, a mai relatat sursa.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 21:47)

    CUM REducem inflatia, mita la pensionari pt votrui din credite cu 8% dobanda, diluand leul ca spritul, ca e mai multa apa ca vin deja.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 22:20)

    Astia ori sunt p....i ori sunt ori au facut asta atat de mult incat sunt fara speranta.Incurajati investiile carr pot aduce valoare adaigata pe perioade mari de timp si multiplicarea capitalului,reinvestirea profitului,nu scoli pe coclauri fara copii,bazine de inot la Cascaienii din Deal,izolat termic blocuri (in care sunt de fapt asociatii de proprietari si toti cei de acolo sunt proprietari) si multe altele,,acestea nu sunt investitii care produc valoare adaugata pe termen lung,ci doar cheltuieli.Ca sa nu mai spun,ca ultimele mentionate-izolarile la blocuri,schimbat termopane,etc,sunt si discriminatorii fata de ceilalti cetateni ai Romaniei ,care nu beneficiaza de asemenea"investitii".Pe principiul asta ar trebui sa izolati termic absolut toate locuintele din Romania(toate blocurile si casele)-doar asa nu ar fi discriminatoriu(dar asta ni ar fi decat o cheltuiala-fara beneficiu real pe termen lung in economie).Haideti sa reinvestim in chestii care produc pe termen lung(exploatarea resurselor,industrie,tehnologi e,armament agricultura),sa producem sa ezportam ,sa vindem si dupa aceea ne gandim cum sa stimulam si consumul si "pomenile" voastre sociale.

