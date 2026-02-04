Putin: ”Alianţa Rusiei cu China, un factor stabilizator în lumea actuală”

Preşedintele rus Vladimir Putin a catalogat miercuri alianţa politică, economică şi de securitate între Moscova şi Beijing drept un ”factor stabilizator” în lumea actuală, într-o reuniune prin videoconferinţă cu omologul său chinez Xi Jinping, înaintea Anului Nou chinezesc, informează news.ro.

”În contextul unor turbulenţe tot mai mari, alianţa între Moscova şi Beijing rămâne un factor stabilizator important”, a declarat Vladimir Putin, potrivit unei înregistrări video postate de către Kremlin.