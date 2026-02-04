Putin: ”Rusia va acţiona chibzuit şi responsabil după expirarea Tratatului New START”

Kremlinul dă asigurări miercuri că va acţiona în mod ”responsabil”, cu o zi înainte de expirarea Tratatului de dezarmare nucleară New START între Rusia şi Statele Unite, informează news.ro.

Preşdintele rus Vladimir Putin a subliniat, într-o convorbire video cu omologul său chinez Xi Jinping că, ”în această situaţie vom acţiona în mod chibzuit şi responsabil”, a declaart într-un briefing de presă, la care AFP scrie că a luat parte, consilierul diplomatic al liderului de la Kremlin Iuri Uşakov.

Tratatul New START - ultimul acord de control al armamentului nuclear între Washington şi Moscova - urmează să expire joi.

Semnat în 2010, el limitează fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.500 de ogive strategice ofensive desfăşurate şi prevede un mecanism de verificare.

Rusia a anunţat în februarie 2023 că-şi suspendă participarea la tratat, însă fără să se retragă în mod oficial din el.

Ea dădea asigurări că respectă în continuare limitele prevăzute de tratat.

Potrivit unor experţi, Conferinţa Revizuirii Tratatului Neproliferării Nucleare (TNP), cheia de boltă a arhitecturii securităţii nucleare, prevăzută în aprilie la New York, riscă să se încheie cu un eşec diplomatic.