Radu Burnete: „Nu s-a colectat mai puţin TVA, dar se compară mere cu pere”

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a afirmat că scăderea colectării taxei pe valoarea adăugată (TVA) invocată în spaţiul public este interpretată greşit, întrucât „se compară mere cu pere”, explicând că, în contextul anunţatei majorări a TVA, comportamentul consumatorilor s-a modificat, relatează Digi24.

„Nu s-a colectat mai puţin. Dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus - nu fenomenal, dar în plus. Economia încetineşte, iar evaziunea fiscală rămâne o problemă, dar, prin creşterea TVA, s-a colectat suplimentar”, a declarat Burnete.

El a explicat că mulţi români au anticipat majorarea taxei şi au făcut achiziţii importante în lunile iulie şi august, ceea ce a dus la o creştere punctuală a colectării, urmată de o temperare în septembrie. „Foarte multă lume s-a grăbit să cumpere bunuri scumpe - frigidere, maşini - anticipând creşterea TVA. De aceea, rezultatele din primele trei luni pot fi înşelătoare”, a precizat consilierul prezidenţial.

Burnete a adăugat că, deşi în septembrie colectarea TVA a crescut, „nu suficient”, cauza principală fiind încetinirea economiei şi consumul mai redus.