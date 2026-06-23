Radu Miruţă: ”România are nevoie de un guvern cu puteri depline”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă (USR), afirmă, luni seară, că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, dar, mai presus de atât, are nevoie de un guvern cu mintea şi sufletul îndreptate spre Vest, informează news.ro.

”La final, nu un moment politic defineşte viitorul unei ţări, ci consecvenţa cu care îşi urmează valorile”, a transmis Miruţă. La rândul său, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR) a afirmat că ”este momentul să fie oprită ruleta rusească jucată pe viitorul ţării”.

"Astăzi, România a fost tratată ca o miză într-un joc politic. PSD, disperat să nu piardă accesul la putere, influenţă şi resurse, a ales să deschidă culoarul pentru George Simion. Iar asta ar trebui să ne dea tuturor de gândit", a scris, luni seară, pe Facebook, Radu Miruţă, după ce Guvernul Veştea a picat la vot în Parlament.

Miruţă consideră că discursul lui George Simion este construit pe frustrări reale, pe nedreptăţi pe care mulţi români le simt: "Tocmai de aceea este atât de periculos. Pentru că, dincolo de vorbele care sună bine, direcţia în care împinge România este una greşită. Cântecul sirenei este întotdeauna convingător până în clipa în care loveşti stâncile".

"România a trecut, în istoria sa recentă, prin multe momente dificile. Astăzi este unul dintre ele. Dar nu este, în primul rând, despre învestirea unui guvern. Este despre cine suntem, în ce credem şi în ce direcţie alegem să meargă această ţară (...) România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Dar, mai presus de atât, are nevoie de un guvern cu mintea şi sufletul îndreptate spre Vest. Un guvern care să continue reformele, să spună adevărul şi să lucreze în interesul cetăţenilor, nu al privilegiilor", a mai transmis Miruţă.

Acesta apreciază că, dacă astăzi nu reuşim tot ceea ce ne-am propus, nu înseamnă că am pierdut drumul: "Este doar o etapă mai dificilă. Direcţia rămâne aceeaşi, iar România se va reaşeza pe drumul corect. Pentru că, la final, nu un moment politic defineşte viitorul unei ţări, ci consecvenţa cu care îşi urmează valorile".

La rândul său, ministrul interimar al Economiei, Irineu Dară, a transmis că este "GAME OVER azi pentru Veştea, pionul otrăvit al sistemului corupt fesenisto-securist".

"DAR... e momentul să fie oprită ruleta rusească jucată pe viitorul ţării şi al copiilor noştri", a declarat Darău.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, recent devenit vicepreşedinte al PNL, a transmis: "Democraţia născută din trădare nu e democraţie. Înapoi la treabă!".

Guvernul Veştea a primit doar 189 de voturi din cele minim 233 necesare pentru învestitură.