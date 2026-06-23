Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Radu Miruţă: ”România are nevoie de un guvern cu puteri depline”

S.B.
Politică / 23 iunie, 01:33

Radu Miruţă: ”România are nevoie de un guvern cu puteri depline”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă (USR), afirmă, luni seară, că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, dar, mai presus de atât, are nevoie de un guvern cu mintea şi sufletul îndreptate spre Vest, informează news.ro.

”La final, nu un moment politic defineşte viitorul unei ţări, ci consecvenţa cu care îşi urmează valorile”, a transmis Miruţă. La rândul său, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău (USR) a afirmat că ”este momentul să fie oprită ruleta rusească jucată pe viitorul ţării”.

"Astăzi, România a fost tratată ca o miză într-un joc politic. PSD, disperat să nu piardă accesul la putere, influenţă şi resurse, a ales să deschidă culoarul pentru George Simion. Iar asta ar trebui să ne dea tuturor de gândit", a scris, luni seară, pe Facebook, Radu Miruţă, după ce Guvernul Veştea a picat la vot în Parlament.

Miruţă consideră că discursul lui George Simion este construit pe frustrări reale, pe nedreptăţi pe care mulţi români le simt: "Tocmai de aceea este atât de periculos. Pentru că, dincolo de vorbele care sună bine, direcţia în care împinge România este una greşită. Cântecul sirenei este întotdeauna convingător până în clipa în care loveşti stâncile".

"România a trecut, în istoria sa recentă, prin multe momente dificile. Astăzi este unul dintre ele. Dar nu este, în primul rând, despre învestirea unui guvern. Este despre cine suntem, în ce credem şi în ce direcţie alegem să meargă această ţară (...) România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Dar, mai presus de atât, are nevoie de un guvern cu mintea şi sufletul îndreptate spre Vest. Un guvern care să continue reformele, să spună adevărul şi să lucreze în interesul cetăţenilor, nu al privilegiilor", a mai transmis Miruţă.

Acesta apreciază că, dacă astăzi nu reuşim tot ceea ce ne-am propus, nu înseamnă că am pierdut drumul: "Este doar o etapă mai dificilă. Direcţia rămâne aceeaşi, iar România se va reaşeza pe drumul corect. Pentru că, la final, nu un moment politic defineşte viitorul unei ţări, ci consecvenţa cu care îşi urmează valorile".

La rândul său, ministrul interimar al Economiei, Irineu Dară, a transmis că este "GAME OVER azi pentru Veştea, pionul otrăvit al sistemului corupt fesenisto-securist".

"DAR... e momentul să fie oprită ruleta rusească jucată pe viitorul ţării şi al copiilor noştri", a declarat Darău.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, recent devenit vicepreşedinte al PNL, a transmis: "Democraţia născută din trădare nu e democraţie. Înapoi la treabă!".

Guvernul Veştea a primit doar 189 de voturi din cele minim 233 necesare pentru învestitură.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 07:22)

    vreti guvern minoritar si sa va voteze cine?

    aur? 

    adica aur nu era bun pentru vestea dar e bun pentru voi. 

    hahahaha!

    ce escroci sunt astia bolojenisti 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 12:47)

      Unde draq vezi ca vrea guvern votat de haur?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:00)

    Grindeanu nu mai ranjea ca o hiena, cum ranjea la motiune

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 08:25)

    viitorul tarii și al copiilor noștr contează, mai ales când viitorul tarii și al copiilor noștri înseamna plata a zeci de miliarde plus dobânzi. Demis Dinel nu va mai exista și copiii tot ii vor plăti înzestrarea.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2460
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5981
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0799
Gram de aur (XAU)Gram de aur608.6838

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb