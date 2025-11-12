Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Radu Miruţă: „Procedura de selecţie a conducerii ROMARM a fost viciată. Am transmis rezultatele controlului la Parchet şi DNA”

S.E.
Politică / 12 noiembrie, 15:23

Radu Miruţă: „Procedura de selecţie a conducerii ROMARM a fost viciată. Am transmis rezultatele controlului la Parchet şi DNA”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a prezentat miercuri, 12 noiembrie, concluziile controlului efectuat la C.N ROMARM S.A şi măsurile dispuse în urma acestuia, în cadrul unei conferinţe de presă, conform comunicatului remis redacţiei.

Verificarea a fost realizată de Corpul de Control al Ministerului, în urma unor sesizări privind modul de desemnare a conducerii companiei.

„Activitatea de control s-a încheiat aseară, iar raportul spune, cu subiect şi predicat, că procesul de selecţie pentru Consiliul de Administraţie şi pentru directorul general al ROMARM s-a desfăşurat şi finalizat cu încălcarea legii”, a declarat Radu Miruţă.

În cadrul procesului au fost desemnaţi subordonaţi care au participat la selectarea propriilor superiori, ulterior promovaţi în Consiliul de Administraţie. Mai mult selecţia s-a desfăşurat fără verificări de fond, pe baza unor declaraţii şi documente nevalidate.

„Raportul arată şi refuzul de a pune la dispoziţia Corpului de Control actele care au stat la baza selecţiei. Nu putem vorbi de seriozitate administrativă într-un asemenea context. Şi vreau să clarific încă o dată, pentru că am mai văzut în spaţiul public diverse lucruri: conducerea ROMARM nu a fost pusă de mine, nu a fost pusă în mandatul meu, nu a fost începută în mandatul meu. Directorul actual al ROMARM nu are nicio legătură cu mine. Este fostul şef de cabinet al fostului ministru Radu Oprea. Raportul Corpului de Control menţionează că acesta a depus documente pentru a fi selectat, însă nu s-a putut dovedi autenticitatea acelor documente”, a subliniat ministrul.

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că toate documentele aferente procesului de numire a conducerii C.N. ROMARM S.A. au fost transmise către Parchet, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru verificări suplimentare şi aplicarea măsurilor legale.

„Pentru mine, nu este acceptabil ca o companie de importanţă strategică, care va derula contracte de miliarde de euro, să fie condusă printr-o procedură viciată. Am sesizat instituţiile competente şi am cerut AMEPIP să dispună reluarea procesului de selecţie”, a precizat ministrul.

Acesta a amintit că România se află într-un moment de dezmorţire a industriei naţionale de apărare, prin proiecte strategice aflate în negociere cu parteneri europeni. Printre acestea se numără fabrica de pulberi de la Victoria, vehiculul de luptă al infanteriei, arma de asalt, apărare antiaeriană şi navală.

„Încercăm să negociem cele mai avantajoase contracte pentru România cu parteneri europeni precum Rheinmetall. Aşa că avem nevoie de o conducere curată, de oameni oneşti care pot duce mai departe proiectele strategice ale statului român. Nu putem reconstrui o industrie de apărare competitivă dacă tolerăm nereguli administrative la vârf”, a adăugat Miruţă.

Acesta a mai transmis că, totodată, scopul acţiunii nu este doar remedierea punctuală a situaţiei, ci şi reinstaurarea standardelor de transparenţă şi profesionalism în companiile din portofoliul Ministerului.

„Fac un apel prin care rog şi conducerea AMEPIP şi conducerea DNA să înţeleagă că este un moment în care România are nevoie, având în vedere acest mecanism SAFE, să cureţe extraordinar de mult, la maximum, modul în care companiile care desfăşoară aceste contracte se vor desfăşura în continuare”, a încheiat Radu Miruţă.

