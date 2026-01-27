RAFINOR pregăteşte obţinerea certificărilor ISO pentru calitate, mediu şi siguranţă

RAFINOR, liderul industriei de prelucrare a metalelor preţioase din România, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro, pe fondul unei creşteri accelerate a cererii pentru aurul de investiţii produs local, este subliniat într-un comunicat de presă. Compania a realizat aproximativ 5.000 de lingouri din aur şi a înregistrat o creştere de aproape 300% a numărului de clienţi din portofoliu, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Anul 2025 a reprezentat un moment-cheie în evoluţia RAFINOR, odată cu relocarea rafinăriei într-o nouă unitate din Bucureşti, inaugurată în luna ianuarie. Mutarea a permis extinderea capacităţilor tehnologice, optimizarea proceselor de producţie şi alinierea completă la standardele internaţionale din industria rafinării metalelor preţioase.

Fondatorul şi CEO al companiei, Claudiu Diaconu, a declarat: „2025 a fost anul în care am demonstrat că România poate produce, rafina şi distribui aur de investiţii la standarde internaţionale, păstrând valoarea adăugată în economia naţională. RAFINOR reprezintă o infrastructură strategică pentru dezvoltarea unei industrii locale mature şi competitive".

RAFINOR şi-a extins portofoliul de produse destinate investiţiilor, prin lansarea lingourilor de 50 de grame, atât turnate, cât şi ştanţate (minted), certificate oficial pentru investiţii. Noile produse sunt comercializate în ambalaje care includ steagul României, evidenţiind identitatea de producător local şi angajamentul companiei de a valorifica aurul în economia naţională.

RAFINOR a iniţiat, în 2025, procedurile pentru obţinerea certificărilor ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 45001. Aceste certificări vizează standarde ridicate de calitate, protecţia mediului şi securitate în muncă, deşi nu sunt impuse prin reglementări legale.

Pe segmentul de distribuţie, RAFINOR a semnat parteneriate cu MAGNOR, Gold Bars, STIL Diamonds şi CityGold, facilitând accesul investitorilor la aur de investiţii produs în România, cu trasabilitate completă şi control asupra lanţului de valoare.

Compania îşi propune, pentru 2026, consolidarea poziţiei de lider pe piaţa rafinării metalelor preţioase, extinderea capacităţilor de producţie şi dezvoltarea de noi parteneriate comerciale, cu obiectivul de a transforma metalele preţioase româneşti în active economice cu relevanţă regională şi europeană.