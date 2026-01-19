Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Raiffeisen Bank a redevenit Participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti

S.E.
Piaţa de Capital / 19 ianuarie, 13:42

Sursa foto: BVB

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a urat bun venit, în mod oficial, companiei Raiffeisen Bank ca Participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei, în cadrul unui eveniment organizat la sediul BVB, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, cadrul aferent începerii tranzacţionării Raiffeisen Bank, una dintre principalele instituţii financiare din ţara noastră, în calitate de Participant la sistemul de tranzacţionare al BVB, a fost asigurat din decembrie 2025, când au fost realizate primele tranzacţii.

Raiffeisen Bank România şi-a relansat, astfel, serviciile de brokeraj pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe pieţele internaţionale şi, începând cu acest an, clienţii vor putea accesa aceste servicii prin intermediul unei platforme digitale, care le va permite să investească pe pieţele reglementate direct de pe telefonul mobil, a relatat sursa amintită.

Din decembrie 2025, clienţii Raiffeisen Private Banking au deja posibilitatea să tranzacţioneze acţiunile companiilor listate pe Bursa de Valori Bucureşti şi pe cele mai relevante pieţe internaţionale din Europa şi SUA, în lei, euro şi dolari, potrivit comunicatului.

Tranzacţionarea acţiunilor completează oferta existentă de soluţii investiţionale, adresate clienţilor de elită ai Raiffeisen Private Banking: Certificate cu capital protejat, Certificate Index Aur, Certificate Express şi Bonus, Fonduri de investiţii locale şi externe, Titluri de stat şi Obligaţiuni corporative, a informat comunicatul de presă.

În 2026, Raiffeisen Bank are în plan să lanseze o interfaţă digitală pentru serviciile de brokeraj, care va permite tuturor clienţilor să deschidă conturi de investiţii pentru acţiuni direct din aplicaţia mobilă, rapid şi la costuri avantajoase, potrivit sursei citate.

Aplicaţia digitală de investiţii în curs de implementare va permite clienţilor înrolarea de pe dispozitivele mobile şi va asigura preluarea instrucţiunilor de tranzacţionare, confirmare a tranzacţiilor şi deţinerilor în format digital, a relatat comunicatul de presă.

Aplicaţia se bazează pe un sistem performant de back-office pentru instrumente financiare, dezvoltat împreună cu compania de software CTS TRADE IT, conform sursei menţionate. Soluţia este integrată cu sistemele bancare şi cu infrastructura pieţelor de capital accesibile prin Raiffeisen Bank, a precizat sursa amintită, care a relatat că sistemul automatizează procesele de înrolare pentru brokeraj, deschiderea conturilor, transmiterea ordinelor, confirmarea şi decontarea tranzacţiilor, precum şi raportarea acestora.

„Prin relansarea serviciilor de brokeraj pe pieţe reglementate, Raiffeisen Bank îşi consolidează rolul de partener financiar al clienţilor, completând oferta de soluţii de investiţii cu servicii de intermediere pe pieţele de capital din România şi internaţionale. Aplicaţia digitală deja implementată de Grupul Raiffeisen în Cehia, Croaţia şi Slovacia, ce va fi disponibilă în acest an şi în România, va asigura derularea în mod facil a investiţiilor, în condiţii de siguranţă sporite”, a declarat Cristian Sporiş, Vice-Preşedinte, Divizia Corporate şi Investment Banking, membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România, în comunicat.

„Salutăm alăturarea Raiffeisen Bank, nume puternic în sistemul bancar din Europa Centrală şi de Est, ca Participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti. Prezenţa Raiffeisen Bank în ecosistemul bursier naţional consolidează cadrul de tranzacţionare modern şi dinamic asigurat de Bursa de Valori Bucureşti. Suntem bucuroşi că Raiffeisen Bank va contribui la dezvoltarea Bursei cu experienţa, profesionalismul şi tehnologia pe care le-a dezvoltat, prin crearea de multiple oportunităţi atât pentru investitori, cât şi pentru companiile interesate de finanţare prin piaţa de capital”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti, în sursa citată.

