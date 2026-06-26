Raport ASF: Discrepanţe mari între conturile din Pilonul II

• Fondurile de pensii private obligatorii cumulau în martie active de 212,6 miliarde lei; 20% dintre participanţi aveau sub 1.834 lei în cont, potrivit Autorităţii

• Valoarea medie a activului unui participant la un fond Pilon II era de 25.215 lei la finele primului trimestru; cel mai mare cont avea o valoare de 3,72 milioane lei, conform ASF

• Activele totale ale fondurilor de pensii private din ţara noastră se ridicau la 220,4 miliarde de lei în martie, în creştere cu 33%, conform Autorităţii

Fondurile de pensii private din ţara noastră acumulaseră active în valoare de 220,4 miliarde de lei, la finele lunii martie a acestui an, cu 33% peste valoarea înregistrată în acelaşi moment al anului trecut, conform Raportului privind Evoluţia Sistemului de Pensii Private în Primul Trimestru din 2026, publicat astăzi de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), cumulase active în cuantum de 212,6 miliarde de lei, cu 33% mai mult faţă de anul anterior, în vreme ce activele fondurilor facultative erau de 7,86 miliarde de lei, cu 34% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. ”Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de 11,5%, la finalul lunii martie 2026”, se arată în raportul ASF.

În total erau 9,56 milioane de participanţi la cele 17 fonduri de pensii private (Pilon II şi Pilon III), faţă de 9,46 de milioane la finalul anului trecut. ”Numărul participanţilor din sistemul pensiilor administrate privat a fost de 8,51 milioane de persoane, faţă de 8,46 milioane de persoane înregistrate în luna decembrie a anului 2025, în vreme ce numărul participanţilor înregistraţi în sistemul pensiilor facultative a fost de 1,05 milioane de persoane, comparativ cu 999 mii de persoane înregistrate la 31 decembrie 2025”, conform raportului.

La nivelul Pilonului II, în martie 2026, contribuţia medie a participanţilor ce au virat lunar contribuţii a fost de circa 419 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2025 valoarea acesteia a fost de 408 lei/participant. ”Pe parcursul primului trimestru, contribuţiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 5,77 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior”, potrivit documentului ASF.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat Pilon II a fost 8,54% în martie 2026, în scădere faţă de finalul anului 2025, când a fost de 8,66%.

”La finalul lunii martie 2026, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 25.215 lei, înregistrând o creştere de 31% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. Pe parcursul primului trimestru din anul 2026 au fost efectuate plăţi ale activului personal net către participanţi în cuantum de 875 milioane lei pentru 21.468 participanţi şi beneficiari”, se arată în raport, cu referire la Pilonul II.

Distribuţia valorii conturilor participanţilor la pensiile private obligatorii arată o concentrare mare, 70% din active fiind deţinute de doar 25% din participanţi. Cel mai mare cont are o valoare de 3,72 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanţi deţin active sub valoarea de 1.834 lei, potrivit documentului.

”La 31 martie 2026, politica investiţională din cadrul portofoliilor de active ale fondurilor de pensii private continuă să fie concentrată pe piaţa locală de capital. Ponderea investiţiilor în instrumente cu venit fix reprezenta aproximativ 68% din totalul portofoliului investiţional al fondurilor de pensii private, în timp ce un procent de 28% a fost investit în acţiuni”, se mai arată în raportul ASF.