Rata de promovare de 28,4%, la a doua sesiune a examenului de bacalaureat

Rata cumulată de promovare a celei de doua sesiuni a examenului de bacalaureat este 28,4%, numărul total de candidaţi promovaţi fiind 7.306, potrivit news.ro.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării a publicat astăzi, 18 august, ora 12:00, rezultatele iniţiale înregistrate în a doua sesiune a examenului naţional de bacalaureat 2025.

Sinteza acestor rezultate relevă următoarele date: Rată cumulată de promovare (toţii candidaţii): 28,4% | Număr total de candidaţi promovaţi: 7.306.Ratele de reuşită atât pentru promoţia 2025 (4.508 candidaţi promovaţi), cât şi pentru promoţiile anterioare (2.798 de candidaţi promovaţi) se situează la acelaşi nivel: 28,4%”, anunţă instituţia.

Rata de participare a fost 84,9%. S-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi, care nu vor putea participa la următoarele două sesiuni.

Contestaţiile pot fi depuse/transmise lunii, până la ora 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea eventualelor contestaţii sunt programate luni, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 19 şi 20 august 2025.

Candidaţii care contestă rezultatul iniţial al evaluării trebuie să completeze, să semneze şi să depună/transmită prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 26 august.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este 5 (cinci), iar media necesară pentru a promova examenul este cel puţin 6 (şase).

Rata de promovare este calculată din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.