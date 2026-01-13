Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Real Madrid a anunţat despărţirea de antrenorul Xabi Alonso

O.D.
Sport / 13 ianuarie, 06:31

Real Madrid a anunţat despărţirea de antrenorul Xabi Alonso

La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.

„Real Madrid anunţă că, de comun acord între club şi Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului său de antrenor al echipei principale”, scrie clubul spaniol într-un scurt comunicat.

Fostul fundaş spaniol Alvaro Arbeloa, campion mondial în 2010 alături de Xabi Alonso şi până acum la cârma echipei de rezervă, îl va înlocui pe banca tehnică, a anunţat Real într-un al doilea comunicat.

Ajuns la începutul lunii iunie 2025 pentru Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, după o perioadă de succes la Leverkusen, Xabi Alonso a condus 28 de meciuri în toate competiţiile din acest sezon, cu un bilanţ de 20 de victorii, 3 egaluri şi 5 înfrângeri.

Madrilenii sunt pe locul al doilea în Liga, la patru puncte de rivalii lor din Barcelona, şi pe locul al şaptelea în faza grupei din Liga Campionilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

