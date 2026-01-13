Real Madrid a anunţat despărţirea de antrenorul Xabi Alonso

La o zi după înfrângerea din finala Supercupei Spaniei împotriva FC Barcelona (3-2), Real Madrid a anunţat plecarea antrenorului Xabi Alonso, după doar opt luni pe banca madrilenă, şi înlocuirea sa cu Alvaro Arbeloa.

„Real Madrid anunţă că, de comun acord între club şi Xabi Alonso, s-a decis încetarea mandatului său de antrenor al echipei principale”, scrie clubul spaniol într-un scurt comunicat.

Fostul fundaş spaniol Alvaro Arbeloa, campion mondial în 2010 alături de Xabi Alonso şi până acum la cârma echipei de rezervă, îl va înlocui pe banca tehnică, a anunţat Real într-un al doilea comunicat.

Ajuns la începutul lunii iunie 2025 pentru Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, după o perioadă de succes la Leverkusen, Xabi Alonso a condus 28 de meciuri în toate competiţiile din acest sezon, cu un bilanţ de 20 de victorii, 3 egaluri şi 5 înfrângeri.

Madrilenii sunt pe locul al doilea în Liga, la patru puncte de rivalii lor din Barcelona, şi pe locul al şaptelea în faza grupei din Liga Campionilor.