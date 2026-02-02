Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rectorul UVT: Inteligenţa Artificială poate slăbi gândirea critică dacă nu există reguli

U.B.
Miscellanea / 2 februarie, 10:14

Sursa foto: Universitatea de Vest

Sursa foto: Universitatea de Vest

Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, atrage atenţia asupra riscurilor utilizării Inteligenţei Artificiale (IA) în educaţie şi subliniază că lipsa unor cadre instituţionale clare poate afecta dezvoltarea gândirii critice şi autonomia intelectuală a elevilor şi studenţilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Deşi Inteligenţa Artificială are un potenţial educaţional semnificativ, modul în care este utilizată astăzi riscă să submineze chiar fundamentele învăţării”, spune rectorul, conform comunicatului, şi comentează concluziile raportului „A New Direction for Students in an AI World: Prosper, Prepare, Protect”, publicat în ianuarie 2026 de Center for Universal Education din cadrul Brookings Institution. Comunicatul de presă evidenţiază că raportul evidenţiază că IA a intrat în viaţa elevilor mai repede decât a fost integrată în şcoli, iar acest decalaj reprezintă una dintre principalele provocări ale educaţiei contemporane.

Profesorul Pirtea susţine, prin intermediul comunicatului de presă, că IA poate extinde accesul la educaţie, sprijini elevii neurodivergenţi şi elibera timp pentru profesori, dar beneficiile apar doar atunci când tehnologia este integrată deliberat pe baze pedagogice solide. În lipsa unor reguli clare, utilizarea IA poate duce la dependenţă, diminuarea gândirii critice, afectarea dezvoltării socio-emoţionale şi adâncirea inegalităţilor educaţionale, se adaugă în comunicatul remis redacţiei.

Rectorul UVT subliniază că raportul propune un cadru de acţiune bazat pe trei direcţii: prosperitate, pregătire şi protecţie: „Elevii pot prospera într-o lume a instrumentelor de Inteligenţă Artificială doar dacă tehnologia îmbogăţeşte experienţele de învăţare, nu le substituie. Pregătirea presupune alfabetizare digitală şi formare profesională, iar protecţia vizează siguranţa, bunăstarea şi dezvoltarea cognitivă şi socială a copiilor”, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Situaţia este similară şi în mediul universitar, unde studenţii folosesc IA pentru redactare, sinteză sau programare, iar profesorii pentru planificare şi evaluare: „Fără cadre instituţionale clare, IA poate încuraja strategii de supravieţuire academică în detrimentul gândirii critice şi al relaţiilor pedagogice”, avertizează Pirtea în comunicat. La Universitatea de Vest din Timişoara, a fost adoptat recent un Regulament privind utilizarea Inteligenţei Artificiale generative în procesul educaţional, pentru a integra tehnologia într-un mod etic şi responsabil, conform comunicatului de presă.

„Miza nu este dacă tehnologia va fi prezentă în şcoli şi universităţi - deja este - ci ce fel de educaţie alegem să construim în jurul ei. Fără o direcţie clară, IA riscă să accelereze procese care golesc de sens învăţarea. Cu discernământ, însă, poate deveni un instrument care consolidează educaţia pe termen lung”, concluzionează rectorul UVT în comunicat.

