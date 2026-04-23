Reuters: Băncile europene ar putea avea acces la modelul Mythos de la Anthropic

Compania Anthropic îşi propune să extindă în curând accesul la modelul de inteligenţă artificială Mythos şi pentru băncile europene, după ce mai multe instituţii financiare americane, printre care JPMorgan Chase şi Bank of America, l-au testat deja, conform Reuters.

JPMorgan Chase, Bank of America au fost incluse în Proiectul Glasswing al Anthropic şi au putut testa modelul înaintea tuturor, alături de alte 40 de organizaţii care se ocupă de infrastructura critică software, potrivit Reuters.

Accesul la Mythos ar putea fi acordat în câteva zile sau săptămâni, a transmis Reuters, iar Bloomberg a relatat anterior că băncile din Marea Britanie se numără printre următoarele pe listă. Intenţia de extindere vine în contextul în care băncile din întreaga lume se întrec să obţină acces la Mythos, iar presiunea din partea autorităţilor de reglementare creşte, informează Reuters.

Mythos este un model de inteligenţă artificială lansat la începutul acestei luni, care este performant în detectarea vulnerabilităţilor sistemelor informatice, după cum a transmis Anthropic. Experţii în securitate cibernetică avertizează că Mythos prezintă riscuri pentru sistemul bancar, generând o serie de avertismente din partea instituţiilor şi decidenţilor reuniţi la întâlnirea de primăvară a Fondului Monetar Internaţional, conform Reuters.

Preşedintele Băncii Federale a Germaniei, Joachim Nagel, a cerut marţi ca modelul să fie pus la dispoziţia tuturor instituţiilor financiare, nu doar celor americane - atât pentru a preveni un dezechilibru competitiv, cât şi pentru a reduce riscul utilizării lui abuzive, potrivit Reuters.