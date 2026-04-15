Reuters: BCE avertizează băncile asupra riscurilor noului model AI de la Anthropic

Supervizorii de la Banca Centrală Europeană urmează să avertizeze băncile în legătură cu riscurile prezentate de noul model de inteligenţă artificială al Anthropic, care ar putea amplifica atacurile cibernetice, au declarat pentru Reuters surse apropiate situaţiei.

Modelul Mythos, dezvoltat de start-up-ul Anthropic, este considerat de experţii în securitate cibernetică drept o provocare semnificativă pentru industria bancară şi pentru sistemele sale tehnologice existente, notează Reuters. Această situaţie a stârnit îngrijorare şi în rândul autorităţilor de reglementare din Marea Britanie şi Statele Unite.

Potrivit Reuters, supervizorii BCE colectează informaţii despre acest model şi intenţionează să discute cu băncile supravegheate despre noua posibilă sursă de risc.

Spre deosebire de Statele Unite, dialogul se va desfăşura prin contactele obişnuite ale BCE cu personalul băncilor, iar până acum nu a fost programată nicio reuniune ad-hoc cu directorii executivi ai instituţiilor de credit, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al Băncii Centrale Europene nu a dorit să comenteze informaţiile, mai arată Reuters.