Reuters: Bruxelles avertizează statele membre să nu închidă prematur centralele nucleare

Uniunea Europeană se pregăteşte să le ceară ţărilor membre să evite închiderea prematură a centralelor nucleare, într‑un context în care blocul urmăreşte să îşi consolideze aprovizionarea cu energie, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

Comisia Europeană urmează să publice miercuri un pachet de măsuri pentru a răspunde creşterii preţurilor la energie, care include propuneri precum reducerea taxelor pe electricitate şi accelerarea tehnologiilor curate, arată relatarea Reuters.

O versiune revizuită a proiectului recomandă guvernelor să ofere „ajutor imediat” populaţiei şi firmelor afectate şi subliniază necesitatea păstrării capacităţilor de generare existente, inclusiv a instalaţiilor nucleare, conform relatării agenţiei.

Documentul argumentează că centralele nucleare pot furniza energie fiabilă, la costuri relativ scăzute şi cu emisii reduse, contribuind astfel la reducerea dependenţei de combustibili fosili în industrie şi încălzire, notează Reuters.

Executivul comunitar mai susţine că energia nucleară oferă flexibilitate pentru integrarea surselor regenerabile şi facilitează implementarea altor tehnologii curate, potrivit publicaţiei.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat recent că închiderea unor centrale nucleare a fost o „greşeală strategică”, observaţie citată în analiza Reuters.

Situaţia variază între state: Germania a închis treptat reactoarele după 2011, încheind exploatarea ultimului reactor în 2023, în timp ce Spania plănuieşte retrageri începând din 2027, deşi operatorii cer prelungiri, arată relatarea Reuters.

Alte ţări membre, precum Belgia şi Ţările de Jos, şi‑au revizuit planurile de renunţare la energia nucleară pentru a asigura cantităţi mari de electricitate stabilă cu emisii scăzute, conform relatării agenţiei.

Pachetul propus include şi măsuri sociale neobligatorii: vouchere energetice pentru persoanele vulnerabile, sprijin pentru instalarea de baterii şi panouri fotovoltaice şi reduceri la transportul public, însă, aceste recomandări care rămân la latitudinea guvernelor naţionale, precizează Reuters.

Recomandările sunt orientative, nu obligatorii, dar reflectă o schimbare de ton la nivelul UE, care încearcă să îmbine securitatea energetică cu obiectivele climatice pe termen lung, mai notează publicaţia.