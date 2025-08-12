Reuters: Filiala rusă a Raiffeisen a raportat o creştere de 17,8% a profitului în prima jumătate a anului

Filiala din Rusia a grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI) a înregistrat în primul semestru un profit net de 83,9 miliarde de ruble (aproximativ 1,05 miliarde de dolari), în creştere cu 17,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit standardelor contabile ruseşti, relatează Reuters.

RBI, cea mai mare bancă occidentală prezentă încă pe piaţa rusă, a beneficiat de pe urma intermedierii transferurilor internaţionale de bani şi a dobânzilor ridicate la depozite, într-un context în care sancţiunile occidentale au blocat accesul majorităţii băncilor ruse la sistemul global SWIFT, conform sursei.

Banca se află sub presiunea Statelor Unite şi a autorităţilor europene pentru a-şi reduce prezenţa în Rusia, proces pe care l-a început. În al doilea trimestru, grupul a raportat însă o pierdere, după o depreciere de 1,2 miliarde de euro legată de un litigiu în Rusia.

Recent, o instanţă rusă a ridicat o măsură care bloca vânzarea filialei, dar RBI avertizează că alte obstacole, precum aprobările autorităţilor ruse, persistă, relatează Reuters.

Filiala rusă a băncii italiene UniCredit a raportat, la rândul său, o creştere anuală de 39% a profitului în primul semestru, susţinută de reducerea provizioanelor pentru credite neperformante şi de câştigurile din tranzacţionare.