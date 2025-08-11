Reuters: Iordania şi SUA vor participa la o reuniune privind reconstrucţia Siriei

Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune cu oficiali americani şi sirieni pentru a discuta sprijinirea reconstrucţiei Siriei, după mai bine de un deceniu de conflict şi înlăturarea de la putere a fostului lider Bashar al-Assad printr-o rebeliune condusă de islamişti, în decembrie, potrivit Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Ministrul sirian de externe, Asaad al-Shibani, şi emisarul american pentru Siria, Thomas Barrack, vor participa la întâlnire, a anunţat Ministerul iordanian de Externe într-un comunicat emis duminică.

Miercuri, la Damasc au fost semnate 12 acorduri în valoare de 14 miliarde de dolari, inclusiv un acord de 4 miliarde de dolari cu compania qatareză UCC Holding pentru construirea unui nou aeroport şi un contract de 2 miliarde de dolari pentru realizarea unei linii de metrou în capitala siriană, în parteneriat cu corporaţia naţională de investiţii din Emiratele Arabe Unite.