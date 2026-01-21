Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Reuters: IPO record al unei companii cehe din industria apărării, la bursa din Amsterdam

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 21 ianuarie

Reuters: IPO record al unei companii cehe din industria apărării, la bursa din Amsterdam

Grupul Czechoslovak Group (CSG), cu sediul la Praga, va lista până la 15,2% din acţiuni în cadrul unei ofertei publice iniţiale (IPO), a anunţat ieri compania, evaluarea rezultată fiind de 25 de miliarde de euro (29,19 miliarde de dolari), în ceea ce poate deveni cea mai mare listare din istorie din sectorul apărării, scrie Reuters.

Oferta se va realiza la bursa din Amsterdam şi vizează atragerea a 3,8 miliarde de euro (4,44 miliarde de dolari), potrivit prospectului companiei.

CSG este una dintre companiile din industria de apărare cu cea mai rapidă creştere la nivel mondial, producând muniţie de calibru mic şi mare, radare şi echipamente terestre grele, societatea fiind într-un proces de extindere a activităţii şi în producţia de motoare pentru avioane. Este deţinută de Michal Strnad, în vârstă de 33 de ani, fiul fondatorului care a început în anii 1990 să comercializeze echipamente militare vechi din era sovietică, mai notează publicaţia menţionată.

Reprezentanţii companiei spun că oferta publică iniţială ”sporeşte vizibilitatea grupului în rândul comunităţii internaţionale de investiţii, recunoaşterea brandului şi credibilitatea, oferind totodată o flexibilitate financiară şi o diversificare suplimentară, prin accesul la o gamă mai largă de opţiuni de atragere de capital”.

Oferta, lansată la pretul de 25 de euro pe acţiune, constă în 30 de milioane de acţiuni noi şi până la 122 de milioane de acţiuni existente, inclusiv o opţiune de supra-alocare - un mecanism utilizat în ofertele de acţiuni pentru a susţine preţul titlurilor după intrarea la tranzacţionare, dacă este necesar, mai notează Reuters.

Cerere puternică pentru sectorul apărării

Oferta a fost acoperite, iar cererea indicată a depăşit dimensiunea tranzacţiei, potrivit unuia dintre coordonatorii operaţiunii de piaţă, mai notează publicaţia menţionată.

Listarea apare într-o perioadă în care preţurile acţiunilor companiilor europene din domeniul apărării au atins niveluri record, pe fondul interesului crescut al investitorilor pentru acest sector după invazia Ucrainei din 2022 şi a intensificării tensiunilor globale, de la Venezuela până la Iran.

Dacă va fi exercitată integral, oferta CSG ar reprezenta cea mai mare listare realizată la Amsterdam din 2006, când KKR Private Equity Investors a atras 5 miliarde de dolari, potrivit datelor Dealogic.

Presupunând exercitarea opţiunii de supra-alocare, acţionarul vânzător (Strnad) ar urma să obţină încasări nete de aproape trei miliarde de euro din tranzacţie, iar compania circa 724 de milioane de euro, potrivit prospectului.

Conform prospectului, compania va utiliza fondurile atrase pentru scopuri corporative generale. La finele anului septembrie 2025, CSG avea o datorie netă de 3,59 miliarde de euro.

Potrivit informaţiilor din prospect, Strnad deţinea 99,98% din companie, restul acţiunilor fiind în posesia unor manageri senori. Acesta va păstra 84,78% din capital, în cazul în care oferta va fi finalizată cu exercitarea integrală a opţiunii de supra-alocare.

CSG estima, în noiembrie anul trecut, că veniturile sale vor creşte în acest an la 7,4-7,6 miliarde de euro, de la peste 6,4 miliarde de euro prognozate pentru 2025, iar marja profitului operaţional va rămâne la 24%-25%.

Compania vizează o rată de distribuire a dividendelor de 30%-40% din profitul net, dividendele urmând să fie plătibile începând din 2027, mai scrie Reuters.

  1. fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 21.01.2026, 00:13)

    va avea soarta identică cu cei de la Theon !

    all-in 

