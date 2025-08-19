Reuters: Oficiali americani, aşteptaţi la Kiev pentru fondul strategic

Oficialii ucraineni care lucrează la un fond comun de investiţii cu Statele Unite se pregătesc pentru o vizită a omologilor americani în septembrie, a declarat luni ministrul Economiei de la Kiev, potrivit Reuters, de la care menţionăm următoarele.

Ucraina şi SUA au înfiinţat acest fond în acest an, ca parte a unui acord privind mineralele critice, cu scopul de a consolida legăturile bilaterale şi, în cele din urmă, de a sprijini reconstrucţia zonelor devastate de război după invazia Rusiei.

Oleksi Sobolev le-a spus jurnaliştilor la Kiev că prima şedinţă a consiliului de administraţie al fondului va avea loc în septembrie şi va analiza „un portofoliu de proiecte investiţionale”.

„O delegaţie numeroasă va veni din SUA în septembrie pentru a călători prin Ucraina şi a examina aceste proiecte”, a spus el, adăugând că primele investiţii ar putea avea loc în următoarele 12 luni.

Prim-ministrul Ucrainei a dispus revizuirea tuturor licenţelor de exploatare a mineralelor strategice din ţară, ca parte a acestui efort comun de investiţii cu Statele Unite.