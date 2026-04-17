Reuters: Polonia menţine plafonarea preţurilor la carburanţi

Polonia va păstra în vigoare măsurile de plafonare a preţurilor carburanţilor atât timp cât va fi necesar şi va începe să le retragă treptat doar când preţurile angro vor intra pe un trend clar de scădere, a declarat vineri ministrul polonez al Energiei, Milosz Motyka, transmite Reuters.

La finalul lunii martie, Varşovia a anunţat reducerea taxelor la combustibili şi plafonarea preţurilor la pompă pentru a atenua efectele războiului din Orientul Mijlociu, notează Reuters. Guvernul polonez a estimat atunci că aceste măsuri vor reduce veniturile bugetare cu 1,6 miliarde de zloţi pe lună.

„Avem cele mai mici preţuri din Europa şi securitatea aprovizionării garantată, dar suntem precauţi cu privire la riscurile şi previziunile privind conflictul din Orientul Mijlociu. Aceste mecanisme vor rămâne în vigoare atât timp cât va fi necesar”, a spus Motyka, citat de Reuters.

Ministrul a adăugat că măsurile vor fi eliminate treptat, relatează Reuters.

Războiul dintre SUA, Israel şi Iran a provocat cea mai mare perturbare înregistrată vreodată asupra aprovizionării globale cu petrol şi gaze, după blocarea de către Iran a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care trec de regulă aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol şi gaze naturale lichefiate, aminteşte Reuters.

Companiile aeriene europene au avertizat că există riscul unei penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, iar Reuters arată că adjunctul ministrului Energiei, Wojciech Wrochna, a declarat că Polonia nu a scos până acum combustibil de aviaţie din rezervele strategice.

„Nu există riscul unei penurii de combustibil pentru avion, dar situaţia din Europa este dificilă, iar situaţia internaţională va arăta ce se va întâmpla în continuare”, a spus Motyka, adăugând că aprovizionarea cu kerosen a fost asigurată pentru următoarele săptămâni, potrivit Reuters.

Anterior, Fondul Monetar Internaţional a avertizat că, deşi guvernele pot fi tentate să limiteze creşterea preţurilor prin plafonări sau reduceri de taxe la combustibili, astfel de măsuri nu sunt recomandate, notează Reuters.

„Măsurile de sprijin largi şi fără un sfârşit clar sunt greu de inversat şi ar trebui evitate”, a recomandat FMI, citat de Reuters.

Instituţia a adăugat că asemenea politici reduc şi stimulentele pentru gospodării şi companii de a-şi diminua consumul sau de a investi în alternative şi în eficienţă energetică, mai arată Reuters.