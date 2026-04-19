Reuters: Preşedintele Iranului spune că Trump nu are dreptul să priveze Teheranul de programul nuclear

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a afirmat duminică că liderul american Donald Trump nu are nicio bază legitimă pentru a contesta drepturile nucleare ale Teheranului, pe fondul disputelor persistente dintre cele două state privind programul nuclear iranian, relatează Reuters.

„Trump spune că Iranul nu poate beneficia de drepturile sale nucleare, dar nu explică pentru ce vină. Cine este el să priveze o naţiune de aceste drepturi?”, a declarat Pezeshkian, citat de agenţia Iranian Student News Agency (ISNA).

Declaraţiile intervin într-un moment în care Washingtonul şi Teheranul încearcă să ajungă la un compromis privind limitarea programului nuclear iranian, în contextul războiului regional care implică Iranul, Statele Unite şi Israelul, dar şi al tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din exporturile globale de petrol.

Potrivit unor surse diplomatice, Statele Unite solicită suspendarea pe termen lung a activităţilor nucleare iraniene, propunând o perioadă de circa 20 de ani, în timp ce Iranul ar fi dispus să accepte o pauză mult mai scurtă, de trei până la cinci ani, în cadrul negocierilor recente.

Programul nuclear al Iranului rămâne de peste două decenii unul dintre principalele puncte de tensiune în relaţia cu Occidentul. Washingtonul şi aliaţii săi suspectează că Teheranul urmăreşte dezvoltarea de arme nucleare, acuzaţie respinsă constant de autorităţile iraniene, care susţin că programul are exclusiv scopuri civile.

Disputa s-a accentuat după blocarea acordului nuclear din 2015 dintre Iran şi marile puteri, în urma căruia sancţiunile occidentale au fost reintroduse sau extinse.

În ultimele săptămâni, tensiunile s-au amplificat pe fondul conflictului regional şi al negocierilor indirecte dintre cele două părţi, care încearcă, în acelaşi timp, să evite o escaladare militară majoră.