Reuters: Preşedintele Iranului spune că Trump nu are dreptul să priveze Teheranul de programul nuclear

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a afirmat duminică că liderul american Donald Trump nu are nicio bază legitimă pentru a contesta drepturile nucleare ale Teheranului, pe fondul disputelor persistente dintre cele două state privind programul nuclear iranian, relatează Reuters.
„Trump spune că Iranul nu poate beneficia de drepturile sale nucleare, dar nu explică pentru ce vină. Cine este el să priveze o naţiune de aceste drepturi?”, a declarat Pezeshkian, citat de agenţia Iranian Student News Agency (ISNA).
Declaraţiile intervin într-un moment în care Washingtonul şi Teheranul încearcă să ajungă la un compromis privind limitarea programului nuclear iranian, în contextul războiului regional care implică Iranul, Statele Unite şi Israelul, dar şi al tensiunilor din jurul Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din exporturile globale de petrol.
Potrivit unor surse diplomatice, Statele Unite solicită suspendarea pe termen lung a activităţilor nucleare iraniene, propunând o perioadă de circa 20 de ani, în timp ce Iranul ar fi dispus să accepte o pauză mult mai scurtă, de trei până la cinci ani, în cadrul negocierilor recente.
Programul nuclear al Iranului rămâne de peste două decenii unul dintre principalele puncte de tensiune în relaţia cu Occidentul. Washingtonul şi aliaţii săi suspectează că Teheranul urmăreşte dezvoltarea de arme nucleare, acuzaţie respinsă constant de autorităţile iraniene, care susţin că programul are exclusiv scopuri civile.
Disputa s-a accentuat după blocarea acordului nuclear din 2015 dintre Iran şi marile puteri, în urma căruia sancţiunile occidentale au fost reintroduse sau extinse.
În ultimele săptămâni, tensiunile s-au amplificat pe fondul conflictului regional şi al negocierilor indirecte dintre cele două părţi, care încearcă, în acelaşi timp, să evite o escaladare militară majoră.
Opinia Cititorului ( 1 )
(mesaj trimis de anonim în data de 19.04.2026, 14:35)
Atunci cand programul nuclear devine un pericol si o amenintare pentru omenire, nu numai presedintele SUA, dar oricine altcineva are dreptul si chiar obligatia sa il opreasca.
Fara arme nucleare, Iranul este un pericol pentru statele din zona si a demonstrat asta de nenumarate ori.
Cu armele nucleare, el va deveni un pericol pentru intrega omenire.
Este cineva care isi doreste asa ceva?
Dezaxatii care conduc Iranul trimit la moarte proprii concetateni mai usor decat ar sacrifica oile si noi inca mai punem problema daca acceptam sa detina arme nucleare? Chiar si existenta acestor dezaxati, fara arme nucleare, este prea mult pentru o omenire evoluata cum ne pretindem a fi acum.
SUA si Istraelul fac ceea ce este corect pentru intreaga omenire, chiar daca in aparenta poate parea altceva. Atunci cand in fata ai un animal turbat care terorizeaza si ucide tot din jurul lui, nu iti mai pui problema drepturilor animalul, ci iti pui problema dreptului tau la viata si chiar la o viata linistita si sigura.