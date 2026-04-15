Reuters: Putin le cere oficialilor măsuri pentru relansarea economiei

Vladimir Putin i-a mustrat miercuri pe principalii responsabili economici ai Rusiei, după ce economia s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului, şi le-a cerut să vină cu noi măsuri pentru stimularea creşterii economice, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, creşterea economică a Rusiei a încetinit la aproximativ 1% în 2025, după 4,9% în 2024, pe fondul politicii monetare restrictive a băncii centrale şi al sancţiunilor occidentale care vizează veniturile din exporturile de petrol.

După scumpirea puternică a petrolului din martie, provocată de criza din Orientul Mijlociu, Fondul Monetar Internaţional şi-a revizuit în sus estimarea privind creşterea PIB-ului Rusiei în 2026, la 1,1%, de la 0,8% anterior, notează Reuters.

Guvernul rus mizează în prezent pe o creştere economică de 1,3% în acest an, însă, relatează Reuters, a avertizat că ar putea revizui această prognoză în jos la sfârşitul lunii, din cauza rezultatelor slabe de la începutul anului.

În faţa consilierului Maksim Oreşkin, a guvernatoarei băncii centrale Elvira Nabiullina şi a ministrului de Finanţe Anton Siluanov, Putin a spus că nu este suficient ca scăderea economiei să fie explicată doar prin factori calendaristici. „Sper să aud astăzi rapoarte detaliate privind starea actuală a economiei şi motivul pentru care indicatorii macroeconomici sunt încă sub aşteptări”, a declarat liderul rus, citat de Reuters.

Preşedintele rus a cerut, potrivit Reuters, propuneri pentru „măsuri suplimentare menite să revigoreze creşterea economică”, care să încurajeze iniţiativele de afaceri şi să redirecţioneze forţa de muncă calificată către sectoare cu potenţial mai mare de creştere.

Putin a mai spus că guvernul a pregătit şi un set de măsuri pentru reducerea dependenţei bugetului de stat de veniturile provenite de pe pieţele globale volatile de mărfuri, fără să ofere alte detalii, relatează Reuters.