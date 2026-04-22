Reuters: SUA opresc transporturile de bani în Irak ca să forţeze destructurarea miliţiilor susţinute de Iran

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oprit transporturile de bani către Irak şi a îngheţat programele de cooperare cu armata acestei ţări, în contextul în care face presiuni asupra Bagdadului pentru a destructura miliţiile susţinute de Iran care operează în Irak, relatează Wall Street Journal, citând oficiali irakieni şi americani, potrivit Reuters.

Oficiali din cadrul Departamentului Trezoreriei au blocat recent livrarea a aproape 500 de milioane de dolari în bancnote americane - rezultate din vânzările de petrol irakian - din conturi la Banca Rezervei Federale din New York, relatează Wall Street Journal.

Reuters menţionează că nu a putut verifica imediat informaţia.

Departamentul Trezoreriei al SUA şi Federal Reserve nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia, potrivit Reuters.

Washingtonul a informat de asemenea Bagdadul că suspendă finanţarea pentru unele programe de contraterorism şi instruire până când vor înceta atacurile miliţiilor şi autorităţile irakiene vor lua măsuri pentru a destructura grupurile armate, a adăugat raportul citat de Reuters.

SUA l-au convocat anterior în cursul acestei luni pe ambasadorul irakian după ce o dronă a lovit o clădire din Bagdad în care partea americană desfăşura activităţi diplomatice, potrivit Wall Street Journal.

Acest atac a urmat altor atacuri cu drone de care Washingtonul a acuzat „miliţii teroriste” aliniate cu Iranul, potrivit Wall Street Journal.