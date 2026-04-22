Reuters: SUA opresc transporturile de bani în Irak ca să forţeze destructurarea miliţiilor susţinute de Iran

T.B.
Internaţional / 22 aprilie, 10:13

Reuters: SUA opresc transporturile de bani în Irak ca să forţeze destructurarea miliţiilor susţinute de Iran

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a oprit transporturile de bani către Irak şi a îngheţat programele de cooperare cu armata acestei ţări, în contextul în care face presiuni asupra Bagdadului pentru a destructura miliţiile susţinute de Iran care operează în Irak, relatează Wall Street Journal, citând oficiali irakieni şi americani, potrivit Reuters.

Oficiali din cadrul Departamentului Trezoreriei au blocat recent livrarea a aproape 500 de milioane de dolari în bancnote americane - rezultate din vânzările de petrol irakian - din conturi la Banca Rezervei Federale din New York, relatează Wall Street Journal.

Reuters menţionează că nu a putut verifica imediat informaţia.

Departamentul Trezoreriei al SUA şi Federal Reserve nu au răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia, potrivit Reuters.

Washingtonul a informat de asemenea Bagdadul că suspendă finanţarea pentru unele programe de contraterorism şi instruire până când vor înceta atacurile miliţiilor şi autorităţile irakiene vor lua măsuri pentru a destructura grupurile armate, a adăugat raportul citat de Reuters.

SUA l-au convocat anterior în cursul acestei luni pe ambasadorul irakian după ce o dronă a lovit o clădire din Bagdad în care partea americană desfăşura activităţi diplomatice, potrivit Wall Street Journal.

Acest atac a urmat altor atacuri cu drone de care Washingtonul a acuzat „miliţii teroriste” aliniate cu Iranul, potrivit Wall Street Journal.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 10:26)

    Mai nesimtiti decat militiile siite nu exista, SUA i-a scapat de Saddam si asa le multumesc?

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 10:50)

      I-a scapat de Sadam acum 20 ani, dupa aia ai avut insurgente peste insurgente, majoritatea de la suniti (vezi ISIS), in care, la un moment dat, Irak-ul a pierdut o mare parte din teritoriu. Normal ca a fost loc garla pentru organizarea de militii siite, si daca nu se baga Iranul peste ele. Rahatul initial (problemele din Irak si apoi razboiul civil din Siria), care a permis intai ca grupurile sunite (avand drept rege pe ISIS) sa cucereasca parte din Irak a fost creat, la origini, de SUA. Din pacate...

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de prostul scolii în data de 22.04.2026, 10:45)

    irakienii erau peste iranieni,cu mult!

    dupa 2 decenii de muls,au ajuns sa cumpere gaze si electricitate de la iranieni,sa se roage sa primeasca banii pt petrolul vandut SUA si neplatit de aceasta! 

    asa ii place lui trump,asa face si cu Venezuela,iti ia petrolul si iti da teapa in stil american la incasare,motive gaseste !

    bine ca nu avem petrol,luam teapa doar pentru petarde platite in avans! 

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

