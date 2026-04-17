Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Reuters: SUA riscă să amâne livrările de arme către unele ţări europene din cauza războiului cu Iranul

S.B.
Internaţional / 17 aprilie, 08:46

Oficiali americani au transmis partenerilor europeni că anumite livrări de armament contractate anterior ar putea fi amânate, în contextul în care războiul cu Iranul continuă să consume stocurile de muniţii şi echipamente, au declarat cinci surse apropiate situaţiei, citate de Reuters.

Potrivit acestora, mai multe state europene vor fi afectate, inclusiv ţări din regiunea baltică şi din Scandinavia. Sursele, care au solicitat anonimatul deoarece discuţiile nu sunt publice, au precizat că unele dintre sistemele vizate au fost achiziţionate prin programul Foreign Military Sales (FMS), dar nu au fost încă livrate.

În ultimele zile, oficialii americani au informat în mod direct omologii europeni că aceste livrări ar putea întârzia, în cadrul unor schimburi bilaterale, au mai spus sursele.

Casa Albă şi Departamentul de Stat au redirecţionat solicitările de comentarii către Pentagon, care nu a oferit deocamdată un punct de vedere, notează Reuters.

Posibilele întârzieri evidenţiază presiunea tot mai mare pe care conflictul cu Iranul, declanşat la 28 februarie prin lovituri aeriene americano-israeliene, o exercită asupra stocurilor de armament şi muniţii esenţiale ale Statelor Unite.

Oficiali europeni au avertizat că aceste evoluţii îi pun într-o poziţie dificilă, în contextul dependenţei de livrările americane.

Prin programul FMS, statele partenere achiziţionează echipamente militare produse în SUA, cu aprobarea şi sprijinul logistic al guvernului american. În timpul mandatului lui Donald Trump, Washingtonul a încurajat aliaţii europeni din NATO să crească achiziţiile de armament american, ca parte a unei strategii de transfer gradual al responsabilităţilor privind apărarea convenţională a Europei către statele europene.

Totuşi, întârzierile frecvente ale livrărilor au generat nemulţumiri în mai multe capitale europene, unde unii oficiali iau tot mai des în calcul orientarea către sisteme de armament produse pe continent.

Oficialii americani susţin că echipamentele sunt necesare pentru operaţiunile din Orientul Mijlociu şi critică, în acelaşi timp, statele europene pentru implicarea limitată în eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

Înainte de declanşarea conflictului cu Iranul, Statele Unite îşi diminuaseră deja semnificativ rezervele de armament, inclusiv artilerie, muniţii şi rachete antitanc, în urma sprijinului acordat Ucrainei după invazia Rusiei din 2022 şi a operaţiunilor militare israeliene din Gaza, începute la sfârşitul anului 2023.

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

