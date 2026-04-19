Reuters: Trump acuză Iranul de încălcarea armistiţiului

S.B.
Internaţional / 19 aprilie, 19:08

Preşedintele SUA, Donald Trump, a acuzat duminică Iranul de o „încălcare totală” a armistiţiului dintre cele două state, susţinând că forţe iraniene ar fi deschis focul asupra unor nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, şi a reluat ameninţarea privind distrugerea infrastructurii energetice şi de transport a Iranului dacă acesta nu acceptă condiţiile Washingtonului, relatează Reuters.

În contextul în care traficul maritim rămâne blocat în strâmtoare la două zile după ce ambele părţi au anunţat intenţia de redeschidere, liderul american a precizat că emisarii SUA urmează să ajungă luni seară în Pakistan pentru reluarea negocierilor.

„Oferim un ACORD foarte corect şi rezonabil şi sper că îl vor accepta, pentru că, dacă nu, Statele Unite vor distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran”, a scris Trump pe reţelele sociale.

Pieţele au reacţionat iniţial pozitiv la anunţul Iranului privind redeschiderea strâmtorii, preţurile petrolului scăzând, iar bursele înregistrând creşteri vineri, după ce Teheranul a semnalat pentru prima dată reluarea tranzitului prin această rută strategică.

Ulterior însă, după ce Washingtonul a indicat că va menţine blocada asupra transportului iranian, autorităţile de la Teheran au anunţat sâmbătă că păstrează strâmtoarea închisă. În acelaşi timp, cel puţin două nave au raportat că au fost vizate de focuri de armă în timp ce se apropiau de zonă.

„Iranul a decis ieri să tragă focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz - o încălcare flagrantă a acordului nostru de încetare a focului!”, a transmis Trump într-o postare publicată duminică dimineaţă.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

adb