Reuters: Trump afirmă că există veşti bune despre Iran

Un convoi de petroliere a traversat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, marcând prima mişcare semnificativă de nave în acest punct strategic după aproximativ şapte săptămâni de conflict declanşat de atacurile Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, transmite Reuters.

Potrivit sursei citate, grupul este format din patru nave care transportă gaz petrolier lichefiat, alături de mai multe petroliere pentru produse petroliere şi chimice. Potrivit datelor MarineTraffic, navele au tranzitat apele iraniene la sud de insula Larak, în timp ce alte petroliere urmau să intre în strâmtoare dinspre Golful Persic.

Cu câteva ore înainte, preşedintele american Donald Trump a vorbit despre „veşti destul de bune” privind situaţia Iranului, fără a oferi detalii suplimentare, avertizând însă că actualul armistiţiu ar putea să nu fie prelungit dacă până miercuri nu se ajunge la un acord mai amplu de pace.

Reluarea traficului vine după ce Iranul a anunţat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în urma unui armistiţiu separat, mediat de Statele Unite între Israel şi Liban, convenit joi. Înaintea izbucnirii conflictului, aproximativ 20% din comerţul global cu petrol tranzita această rută esenţială.

Aflat la bordul avionului prezidenţial Air Force One, Trump a declarat că negocierile cu Iranul continuă în weekend şi şi-a exprimat speranţa că discuţiile vor evolua favorabil, reiterând că prioritatea Washingtonului este împiedicarea Iranului de a dezvolta arme nucleare.

În acelaşi timp, liderul american a avertizat că armistiţiul ar putea fi abandonat dacă nu se ajunge la un acord până la expirarea acestuia şi a precizat că blocada navală asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare.

Conflictul, declanşat la 28 februarie, a provocat mii de victime şi a alimentat creşteri semnificative ale preţurilor petrolului, în contextul restricţionării traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Trump a declarat pentru Reuters că sunt posibile noi discuţii directe între Statele Unite şi Iran în acest weekend, însă unii diplomaţi consideră puţin probabilă organizarea rapidă a unei reuniuni, invocând dificultăţi logistice pentru desfăşurarea acesteia la Islamabad.

Până sâmbătă dimineaţă nu existau indicii privind pregătirea unei întâlniri în capitala Pakistanului, unde negocierile anterioare la nivel înalt s-au încheiat fără rezultat weekendul trecut.

Mediatorul principal pakistanez, şeful armatei Asim Munir, a finalizat între timp trei zile de discuţii la Teheran, potrivit armatei pakistaneze. Surse implicate în mediere susţin că o eventuală întâlnire ar putea conduce la un memorandum preliminar de înţelegere, urmat de un acord de pace în aproximativ 60 de zile.

Situaţia rămâne însă tensionată. Preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a avertizat că Strâmtoarea Ormuz „nu va rămâne deschisă” dacă blocada americană va continua.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că strâmtoarea este accesibilă tuturor navelor comerciale pe durata armistiţiului de zece zile convenit între Israel şi Liban, însă Iranul a impus obligativitatea coordonării tranzitului cu Garda Revoluţionară, o măsură care nu exista înainte de conflict.

Autorităţile de la Teheran au precizat totodată că navele militare şi cele asociate „forţelor ostile”, respectiv Statele Unite şi Israel, nu au permisiunea de a traversa această rută.

În paralel, rămâne incert modul în care cele două părţi vor soluţiona dosarul nuclear iranian, unul dintre principalele puncte de blocaj. Washingtonul susţine eliminarea stocurilor de uraniu îmbogăţit, în timp ce Teheranul respinge transferul acestora în afara ţării.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat că există speranţe pentru un acord preliminar în zilele următoare, deşi diferenţele dintre părţi persistă.

Pe fondul acestor evoluţii, preţurile petrolului au scăzut cu aproximativ 10% vineri, iar pieţele bursiere globale au înregistrat creşteri, alimentate de perspectiva reluării traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

După o videoconferinţă desfăşurată vineri, peste zece state şi-au exprimat disponibilitatea de a participa la o eventuală misiune internaţională pentru securizarea transportului maritim în zonă, atunci când condiţiile vor permite, a anunţat Marea Britanie.

Surse iraniene au indicat că un eventual acord ar putea include deblocarea unor active iraniene îngheţate, însă Donald Trump a respins această ipoteză, afirmând că „nu va fi transferată nicio sumă de bani în nicio formă”.

În cadrul negocierilor anterioare, Statele Unite au propus suspendarea programului nuclear iranian pentru 20 de ani, în timp ce Teheranul a avansat o pauză de trei până la cinci ani. Surse apropiate discuţiilor indică totuşi posibilitatea unui compromis privind reducerea stocurilor de uraniu îmbogăţit.

În pofida optimismului exprimat de Washington, oficiali iranieni au subliniat că „mai există diferenţe care trebuie rezolvate”, iar lideri religioşi au adoptat un ton ferm, clericul Ahmad Khatami afirmând că „poporul nostru nu negociază în timp ce este umilit”.