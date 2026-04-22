Reuters: Trump spune că Anthropic ”se redresează” şi nu exclude un acord cu Pentagonul

T.B.
Internaţional / 22 aprilie, 07:29

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că firma de inteligenţă artificială Anthropic începe să fie privită mai favorabil de administraţia sa, sugerând că ar putea fi posibil un viitor acord cu Pentagonul, după ce compania a fost anterior inclusă pe lista entităţilor considerate risc pentru lanţul de aprovizionare, relatează Reuters.

Donald Trump a ordonat în februarie instituţiilor guvernamentale să înceteze colaborarea cu Anthropic, iar Departamentul Apărării al Statelor Unite a clasificat ulterior compania drept risc pentru securitatea lanţului de aprovizionare, potrivit Reuters.

Decizia a reprezentat o lovitură majoră pentru laboratorul de inteligenţă artificială, după un conflict privind limitele şi regulile în care armata americană ar putea utiliza instrumentele sale AI, conform Reuters.

Anthropic respinge acuzaţiile şi a dat în judecată Departamentul Apărării al Statelor Unite în luna martie, contestând decizia, relatează Reuters.

Directorul general al companiei, Dario Amodei, s-a întâlnit vineri cu oficiali ai Casa Albă într-o încercare de a repara relaţia cu administraţia, potrivit Reuters.

Casa Albă a descris întâlnirea drept „productivă şi constructivă”, conform Reuters.

„Au venit la Casa Albă acum câteva zile şi am avut discuţii foarte bune cu ei. Cred că îşi revin. Sunt foarte inteligenţi şi cred că pot fi de mare folos. Îmi plac oamenii inteligenţi. Cred că ne vom înţelege foarte bine”, a declarat Donald Trump într-un interviu pentru CNBC, potrivit Reuters.

Întrebat dacă ar putea apărea un acord cu Pentagonul, Donald Trump a răspuns că acest lucru este posibil, relatează Reuters.

Anthropic a transmis că discuţiile cu Casa Albă s-au concentrat pe colaborarea în domenii precum securitatea cibernetică şi menţinerea poziţiei de lider a Statele Unite în cursa globală pentru inteligenţă artificială, potrivit Reuters.

Declaraţiile lui Donald Trump sunt cel mai clar semnal de până acum că ar putea avea loc o apropiere între administraţia sa şi Anthropic, ale cărei modele din familia Claude sunt apreciate pentru capacităţile de programare, conform Reuters.

Contextul vine după ce Anthropic a prezentat Mythos, cel mai avansat instrument AI al companiei, despre care experţii spun că are o capacitate ridicată de identificare a vulnerabilităţilor de securitate cibernetică, potrivit Reuters.

Compania a anunţat că versiunea Claude Mythos Preview nu va fi lansată publicului larg, relatează Reuters.

În schimb, a lansat Project Glasswing, un program prin care invită companii tehnologice şi instituţii precum JPMorgan Chase să testeze modelul în privat, potrivit Reuters.

Anthropic a intrat în conflict cu administraţia Donald Trump după ce a cerut garanţii că instrumentele sale AI nu vor fi utilizate pentru supravegherea cetăţenilor sau operarea de arme autonome, conform Reuters.

Interdicţia impusă de Departamentul Apărării al Statelor Unite le interzice angajaţilor şi contractorilor să utilizeze instrumentele AI ale companiei, cu anumite excepţii legate de securitatea naţională, potrivit Reuters.

La începutul acestei luni, o curte federală de apel din Washington a refuzat să blocheze temporar includerea Anthropic pe lista de risc a Pentagonului, oferind o victorie administraţiei, relatează Reuters.

