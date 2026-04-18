Reuters: Turcia avertizează că o retragere a SUA din securitatea europeană ar putea fi ”distructivă”

S.B.
Internaţional / 18 aprilie, 18:03

Reuters: Turcia avertizează că o retragere a SUA din securitatea europeană ar putea fi ”distructivă”

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă că au loc discuţii privind modalităţile prin care ar putea fi gestionată sau atenuată o eventuală retragere a Statelor Unite din „arhitectura de securitate europeană”, transmite Reuters.

Fidan nu a oferit detalii suplimentare despre aceste consultări, însă a avertizat că o retragere americană, chiar şi parţială, ar putea avea efecte „distructive” pentru Europa dacă nu este realizată într-un mod coordonat.

Declaraţiile vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump a ameninţat cu retragerea SUA din NATO, după ce unele state europene au refuzat să participe la o operaţiune navală menită să deblocheze Strâmtoarea Ormuz, la începutul conflictului americano-israelian cu Iranul.

Tensiunile din interiorul alianţei s-au amplificat, pe fondul unor divergenţe mai vechi, inclusiv după declaraţiile lui Trump privind intenţia de a achiziţiona Groenlanda.

„Discutăm foarte serios cum să gestionăm sau să limităm impactul unei retrageri americane din arhitectura de securitate europeană. Nu neapărat totală, dar chiar şi o retragere parţială ar fi foarte distructivă pentru Europa dacă nu se face într-un mod coordonat”, a afirmat Fidan, în cadrul unui forum diplomatic organizat în Antalya.

Şeful diplomaţiei turce, a cărui ţară este membră NATO, dar nu face parte din Uniunea Europeană, a criticat şi statele UE din cadrul alianţei, acuzându-le că acţionează „ca un club separat” în interiorul organizaţiei.

Potrivit acestuia, unele capitale europene adoptă decizii independente care intră în contradicţie cu poziţia comună a NATO.

„Vreţi să fiţi o organizaţie separată a Uniunii Europene în interiorul NATO? Ei bine, America spune: "Vă lăsăm să mergeţi singuri, vă tăiem legăturile'”, a declarat Fidan.

Oficialul turc a făcut apel la aliaţi să utilizeze summitul NATO programat în iulie, la Ankara, drept o oportunitate de recalibrare a relaţiilor cu administraţia Trump şi cu Washingtonul, dar şi pentru a se pregăti pentru o eventuală reducere a implicării americane în securitatea continentului.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că înţelege nemulţumirile exprimate de Trump faţă de alianţă, subliniind totodată că majoritatea statelor europene au susţinut eforturile Statelor Unite în conflictul cu Iranul.

Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că administraţia americană analizează inclusiv posibilitatea retragerii unei părţi din trupele staţionate în Europa, pe fondul tensiunilor cu aliaţii din NATO.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 18:24)

    Drum bun si cale batuta

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 18:50)

      Pai dupa aia iar ne batem intre noi si trebuie sa vina sa ne salveze, a patra oara, dupa WW1, WW2, Razboiul Rece.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 19:27)

      sărăkiile sovietice nu mai au decât.... speranțe. :

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 18:54)

    N-are cum sa se retraga din NATO, trebuie sa fie de acord doua treimi di Senat si/sau Camera Reprezentantilor, nu mai stiu. Dar 2/3 sigur :)

    Bineinteles, poate reduce prezenta SUA in cadrul NATO, dar din 2029, ianuarie, va fi altcineva. Doar Vance ar face lucruri mai izolationiste, dar nu neaparat in felul asta, ca lasa tot balta. Turcia si flancul de est ar ramane foarte importante. Chiar si in cazul unei mari prietenii cu Rusia, care se intrevede serios.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR) 5.0987
Dolar SUA (USD) 4.3229
Franc elveţian (CHF) 5.5267
Liră sterlină (GBP) 5.8502
Gram de aur (XAU) 666.0444

