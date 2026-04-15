Reuters: Ucraina a recucerit 50 de kilometri pătraţi în martie

Ucraina a recâştigat în luna martie controlul asupra a aproape 50 de kilometri pătraţi de teritoriu ocupat de Rusia, a declarat miercuri comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, Sîrski a spus că forţele ruse şi-au intensificat operaţiunile ofensive odată cu schimbarea condiţiilor meteorologice şi acţionează pe aproape întreaga linie a frontului, care se întinde pe circa 1.200 de kilometri.

Zona din jurul oraşului Pokrovsk, din estul Ucrainei, s-a numărat printre cele mai intense sectoare de luptă în martie, a declarat şeful armatei ucrainene, citat de Reuters. Rusia încearcă să cucerească în totalitate acest oraş de la jumătatea anului 2024.

Reuters notează că Sîrski a indicat şi direcţiile Oleksandrivka, Kostiantînivka şi Lîman, din sud-estul şi estul ţării, drept cele mai fierbinţi puncte ale frontului în luna martie.

Contraatacurile ucrainene din sud-est au contribuit la zădărnicirea eforturilor ruseşti din jurul Pokrovsk şi, mai larg, a ofensivei ruseşti de primăvară, au afirmat analişti militari, potrivit Reuters.

Săptămâna trecută, Sîrski declara că Ucraina a recucerit 480 de kilometri pătraţi de la sfârşitul lunii ianuarie, iar Reuters aminteşte că preşedintele Volodimir Zelenski a descris la începutul acestei luni situaţia de pe front drept cea mai favorabilă pentru Kiev de la jumătatea anului trecut.

Pentru a reduce capacitatea ofensivă a Rusiei, forţele ucrainene au menţinut un ritm ridicat al loviturilor asupra unor obiective militare, a industriei de apărare şi a altor facilităţi din Rusia, a spus Sîrski, relatează Reuters.

În martie, Ucraina a lovit 76 de astfel de ţinte, inclusiv 15 instalaţii din industria de rafinare a petrolului, a precizat comandantul armatei ucrainene, potrivit Reuters.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra porturilor, rafinăriilor şi fabricilor de îngrăşăminte din Rusia, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de mărfuri, pe fondul creşterii preţurilor globale provocate de sancţiunile împotriva Iranului, notează Reuters.