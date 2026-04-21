Reuters: UE poate acoperi necesarul de combustibil pentru avioane timp de aproximativ cinci luni

P.C.
Internaţional / 21 aprilie, 08:37

Uniunea Europeană ar putea asigura combustibil pentru avioane pentru aproximativ cinci luni, folosind producţia internă şi rezervele strategice existente, a estimat luni guvernul olandez, relatează Reuters.

Potrivit Reuters, companiile aeriene europene au avertizat că războiul cu Iranul ar putea provoca penurii de combustibil pentru avioane în doar câteva săptămâni. Într-o scrisoare trimisă Parlamentului, guvernul de la Haga a precizat că aprovizionarea internă cu kerosen, combustibilul folosit în aviaţie, se află la aproximativ 78% din nivelul normal, deoarece majoritatea importurilor au fost oprite.

Ţările de Jos găzduiesc unele dintre cele mai mari rafinării din Europa, în portul Rotterdam, aminteşte Reuters.

Guvernul olandez a explicat, potrivit Reuters, că producţia europeană de motorină şi kerosen, combinată cu utilizarea rezervelor strategice de ţiţei şi produse petroliere, ar putea acoperi cererea timp de „câteva luni”, dacă perturbările din aprovizionare se menţin la nivelul actual.

Aceasta ar însemna aproximativ cinci luni de combustibil pentru avioane şi peste un an pentru motorină şi benzină, presupunând că rezervele sunt utilizate integral şi nu sunt redirecţionate către alte regiuni, relatează Reuters.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Energiei din Ţările de Jos a precizat că estimarea pentru kerosen include atât rezervele strategice, cât şi stocurile comerciale, potrivit Reuters. Agenţia Internaţională pentru Energie a declarat anterior că stocurile din Europa ar putea acoperi necesarul cel puţin până în luna iunie.

Autorităţile olandeze au subliniat că nu există în prezent penurii imediate de combustibil, în pofida creşterii puternice a preţurilor după închiderea Strâmtorii Ormuz, care a perturbat aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol şi gaze, notează Reuters.

Guvernul de la Haga a anunţat că va activa prima etapă a planului de criză petrolieră elaborat în 2022, care, relatează Reuters, presupune monitorizarea intensificată a pieţelor energetice şi pregătirea unor măsuri suplimentare.

Pachetul de sprijin pregătit de autorităţi este estimat la aproximativ 1 miliard de euro şi include reduceri de taxe pentru navetişti şi sectorul transporturilor, împrumuturi ieftine pentru investiţii în eficienţa energetică a locuinţelor şi sprijin direcţionat pentru gospodăriile cu venituri reduse, potrivit Reuters.

