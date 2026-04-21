Reuters: UE vrea să crească producţia de combustibili sintetici pentru aviaţie

Comisia Europeană va prezenta orientări privind gestionarea sloturilor aeroportuare, regulile referitoare la supra-alimentarea cu combustibil, drepturile pasagerilor şi obligaţiile de serviciu public, în eventualitatea unui deficit de kerosen provocat de efectele războiului din Iran, a declarat marţi comisarul european pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas, relatează Reuters.

Până în prezent nu există un deficit de combustibil pentru avioane, însă consecinţele continuării blocării Strâmtorii Ormuz ar fi „catastrofice”, a avertizat Tzitzikostas, potrivit Reuters.

Ca parte a acestui răspuns, Comisia Europeană are în vedere creşterea producţiei de combustibili sintetici pentru aviaţie, pentru a reduce dependenţa de importurile din Orientul Mijlociu, a anunţat oficialul la Bruxelles, confirmând informaţii publicate anterior de Reuters.

Executivul comunitar va analiza şi alternative de import, inclusiv combustibilul american de tip Jet A, notează Reuters. Un pachet mai amplu de măsuri în domeniul energiei şi transporturilor urmează să fie prezentat miercuri.

Surse citate de Reuters au declarat că Uniunea Europeană va cere în această săptămână statelor membre să îşi reducă dependenţa de combustibilul pentru avioane provenit din Orientul Mijlociu şi să caute să îşi majoreze importurile din Statele Unite.

Planul, care nu este încă finalizat, va pune un accent mai mare pe autoaprovizionare şi pe creşterea rezilienţei prin combustibili sintetici pentru aviaţie, arată Reuters.

Companiile aeriene europene au avertizat că, în următoarele săptămâni, s-ar putea confrunta cu un potenţial deficit de combustibil pentru avioane, ceea ce ar putea perturba sezonul călătoriilor de vară, relatează Reuters.

Conflictul din Iran a dus la creşterea preţului kerosenului, iar Reuters notează că această evoluţie frânează dezvoltarea industriei aeriene şi obligă operatorii să majoreze preţurile biletelor, să îşi reducă planurile de expansiune şi să îşi revizuiască prognozele.

Europa este deosebit de vulnerabilă, pentru că importă aproximativ 30%-40% din combustibilul pentru avioane, iar cel puţin jumătate din aceste importuri provin din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Recomandările neobligatorii pregătite de UE scot în evidenţă limitele blocului comunitar în privinţa creşterii rapide a producţiei interne de combustibil pentru avioane şi oferă repere pentru gestionarea unui eventual deficit de kerosen, scrie Reuters.

Comisia Europeană intenţionează să introducă o cartografiere la nivelul UE a capacităţii de rafinare pentru produsele petroliere şi să adopte măsuri „pentru a se asigura că capacitatea de rafinare existentă este utilizată şi menţinută pe deplin”, relatează Reuters.

Bruxellesul analizează şi platforma logistică de distribuţie pentru a extinde utilizarea combustibilului american Jet A, care este rar folosit în Europa, deoarece are un punct de îngheţ mai ridicat decât standardul european, notează Reuters.

Combustibilul european Jet A-1 este mai potrivit pentru zboruri lungi, la altitudini mari şi temperaturi scăzute, şi este preferat inclusiv de sectorul militar, iar Reuters arată că importurile de combustibil pentru avioane din SUA şi Nigeria au crescut semnificativ în aprilie.

Unele dintre principalele hub-uri europene din Belgia, Ţările de Jos, Elveţia şi Germania depind de conducta CEPS operată de NATO, care furnizează combustibil pentru avioane în Europa, mai scrie Reuters.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, a avertizat că zborurile din Europa ar putea începe să fie anulate de la finalul lunii mai, din cauza deficitului de kerosen, potrivit Reuters.

Mai multe companii aeriene au anunţat deja reduceri de capacitate din cauza costurilor ridicate cu kerosenul, pe fondul efectelor războiului din Iran, relatează Reuters.

Planul UE va include indicaţii privind gestionarea unor probleme precum pierderea sloturilor aeroportuare în urma anulării zborurilor şi aplicarea normelor europene menite să împiedice avioanele să încarce combustibil suplimentar în locaţii mai ieftine, notează Reuters. De asemenea, UE va analiza dacă un eventual deficit de combustibil poate fi considerat suficient de excepţional pentru ca operatorii aerieni să fie scutiţi de plata compensaţiilor pentru anularea zborurilor.

Sursele citate de Reuters au adăugat că Uniunea Europeană a decis deja că nu sunt justificate cererile companiilor aeriene de amânare a termenului-limită din 2030 pentru utilizarea obligatorie a combustibililor sintetici în aviaţie.

Conform regulamentului european RefuelEU, adoptat în 2023, companiile aeriene trebuie să introducă treptat mai mult combustibil sustenabil în rezervoarele aeronavelor, iar Reuters aminteşte că ponderea minimă este de 2% în prezent, urmând să crească la 6% în 2030, 20% în 2035 şi 70% în 2050.

Cea mai mare parte a combustibilului sintetic de aviaţie disponibil pe piaţă este produsă din ulei de gătit reciclat sau uzat ori din deşeuri animale, însă costă de trei până la cinci ori mai mult decât combustibilul convenţional şi reprezintă doar 0,3% din aprovizionarea globală cu combustibil pentru avioane, arată Reuters.

Analiştii se aşteaptă la noi reduceri ale capacităţii de transport, la mai multe aeronave ţinute la sol şi la introducerea unor suprataxe, în timp ce piaţa urmăreşte rezultatele companiilor aeriene pentru indicii privind impactul războiului asupra profitului şi veniturilor, relatează Reuters.

Companiile aeriene spun că este dificil de anticipat cum va evolua cererea în a doua jumătate a anului 2026, întrucât turiştii sunt preocupaţi de turbulenţe şi de creşterea preţurilor, notează Reuters.