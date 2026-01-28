Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Revolut se extinde în afara Europei

T.B.
Bănci-Asigurări / 28 ianuarie, 10:16

Fintech-ul britanic Revolut Ltd., care a cunoscut o creştere explozivă în ultimii ani, a anunţat marţi lansarea oficială de operaţiuni bancare integrale în Mexic, fiind prima sa extindere în afara Europei, pe fondul accelerării expansiunii pe pieţele cu o creştere ridicată, transmite Reuters.

Revolut Bank S.A. IBM a devenit prima bancă digitală independentă care îşi asigură o licenţă bancară în Mexic printr-o aplicaţie directă, finanţându-şi operaţiunile cu peste 100 milioane de dolari, mai mult decât dublu cerinţele minime de reglementare, adaugă sursa citată.

Extinderea în Mexic, una din economiile cele mai mari din America Latină, vine în condiţiile în care Revolut se concentrează pe populaţia din regiune cu acces limitat la servicii bancare, iar concurenţa tradiţională rămâne relativ scăzută.

Revolut, cea mai valoroasă companie de tehnologie financiară din Europa, a anunţat recent că vrea să obţină aprobare pentru operaţiuni bancare integrale în în Peru şi să lanseze o platformă de plăţi în India, potrivit Reuters.

De asemenea, licenţa din Mexic va permite Revolut să ofere clienţilor o serie de servicii bancare digitale, schimburi valutare şi transferuri internaţionale de bani, transmite sursa.

Compania cu sediul în Londra, care are peste 70 milioane de clienţi pe plan global, a precizat că intenţionează să-şi continue planurile de expansiune, având ca obiectiv să ajungă la peste 100 milioane de clienţi activi zilnic, în 100 de ţări, conform sursei.

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

